이춘희 예비후보 캠프

이춘희 더불어민주당 세종시장 예비후보가 세월호 참사 12주기를 맞아 추모 논평을 발표했다. 자료사진더불어민주당 이춘희 세종시장 예비후보가 세월호 참사 12주기를 맞아 추모 논평을 발표하고 "기억을 넘어 실천으로 나아가야 한다"며 생명과 안전을 시정의 최우선 가치로 삼는 '안전한 세종' 완성을 약속했다.이 예비후보는 이날 논평에서 "12년이라는 시간이 흘렀지만 4월의 봄바람은 여전히 차디차고 가슴 한구석이 시리다"며 304명의 희생자를 추모하고 유가족에게 깊은 위로를 전했다. 이어 "세월호가 남긴 숙제는 명확하다"며, 국가의 생명 보호 책무와 촘촘한 사회 안전망 구축의 필요성을 강력히 제기했다.특히 이 후보는 시장 재임 시절의 실천적 행정 성과를 강조하며 안전 정책의 연속성을 강조했다. 그는 "시장 재임 시절 시민과 전문가, 공무원이 머리를 맞댄 실천적 행정을 통해 세종시를 국제안전도시로 만들었고, 안전문화대상 국무총리 표창을 받는 등 대한민국 대표 안전 도시로 인정받았다"고 소회를 밝혔다.이 후보는 현재 정치권에서 논의 중인 제도적 보완책에 대해서도 단호한 입장을 표명했다. 그는 민주당이 추진하고 있는 '생명안전기본법' 제정과 '세월호 참사 피해자 의료지원 기한 폐지'를 언급하며, "잊지 않겠다는 약속은 실천과 제도로 증명되어야 한다"고 목소리를 높였다.또한 "생명과 안전이라는 보편적 가치 앞에 여야의 경계가 있을 수 없다"며 정치권의 정략적 계산을 버린 즉각적인 입법 동참을 촉구했다.마지막으로 이춘희 예비후보는 '시민 주도형 안전 거버넌스'를 더욱 강화하겠다는 비전을 제시했다. 그는 "중앙정부와 긴밀히 협력해 안전 관련 법안들이 시민의 삶 속에서 실질적으로 작동하도록 선도하겠다"며, "국민의 생명을 온전히 책임지는 대한민국 안전의 중심, 세종을 시민 여러분과 함께 다시 완성하겠다"는 포부를 전했다.