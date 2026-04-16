▲
조국 조국혁신당 대표와 김재연 진보당 대표가 지난 3월 5일 오전 서울 영등포구 영등포역 앞에서 열린 ‘기초의회 2인 선거구제 폐지와 3인 이상 선거구제 전면 도입’ ‘광역의회 비례대표 현행 약10%에서 최소 20%이상으로 확대’ ‘광역자치단체장 결선투표제 도입’ ‘특정 성별이 10분의 6을 초과하지 않는 성평등 공천’ 등을 요구하는 정치개혁 촉구 시민대행진에 참석하고 있다.권우성
"더한 험지도 많은데, 조국 대표의 출마는 대의에도 명분에도 충실하지 않은 판단이다. 대표 출마로 (진보당-조국혁신당) 연대 자체가 불가능한 상황을 만들었다."
조국 조국혁신당 대표 경기 평택시을 출마에 대한 김재연 진보당 상임대표의 평가다. 김 대표는 16일 오전 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 "대표가 출마한다는 것은 후퇴가 어려운 거잖나. (조 대표가 왜) 출마로 연대 자체가 불가능한 상황을 만들었는지가 가장 이해하기가 어렵다"며 이같이 말했다.
진보개혁4당(조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당)은 국회 본관 앞 농성장을 차리고 정치개혁 등에 연대해온 단체다. 그러나 김 대표는 이날 "연대라는 건 신의를 바탕으로 하는 것"이라며 조 대표 출마로 이런 연대 자체가 불가능해졌다고 봤다. 지난 14일 출마선언 직후 "양당의 신의와 '동지애'를 믿었다, 정치는 원래 이토록 비정하게 신의를 밟고 올라서는 아수라장이어야 하느냐"고 했던 것과 같은 맥락이다.
김 대표는 특히 '신뢰관계'가 흔들렸다는 걸 강조했다. 그는 "단 한 번도 (조 대표의 평택) 출마 가능성을 생각해 본 적이 없다"며 "발표 전날부터 기자들에 연락이 왔지만 저는 '절대 그럴 일 없다'고 했다"고 말했다.
이어 "너무 전화가 많이 오길래 저도 조 대표께 연락을 드려봤는데, 전화를 안 받으시고 메시지에 답도 없으셔서 그때서야 느낌이 왔다"며 "(둘 다) 당대표니까, 이런 상황이 된다면 둘 중에 하나는 죽어야 되는 상황인데 그러면 사전에 교통정리하는 것이 일반 상식이라고 본다. 왜 갑자기 발표를 하셨을까 (싶은데) 지금까지도 연락은 없다"고 덧붙였다.
"저는 (평택에서) 기득권을 주장한 적은 없다. 그러나 조 대표가 선거연대 대의를 깰 정도의 출마 명분이 있는가, 또 평택이 험지라고 말하는데 험지가 아니라는 사실을 여론조사 등 조금만 찾아봐도 누구나 알 수 있다"는 게 김 대표 지적이나, 같은 날 오전 조 대표는 이에 반박했다.
이날 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연한 조 대표는 김 대표 주장과 관련한 사회자의 질문에 "언급된 그 여론 조사도 한번 봤는데, 아주 소규모 조사라 표본 집단이나 질문에 있어 저는 약간 의문이 있었다"며 "민주당 귀책사유가 있는 세 지역 중 평택이 가장 험지라 명분이 있다고 판단했다"고 답했다.
경기 안산, 경기 평택, 전북 군산·김제·부안 등 세 지역 중 조 대표는 안산과 군산을 제외한 이유로 '진보 텃밭'임을 꼽았다. 그는 "군산은 호남인데, 그러면 '(조 대표가) 쉬운 데 간다' 할 것이고, 안산은 민주진보 진영의 텃밭이라 거기 간다고 하면 '민주당 땅을 빼앗으러 간다' 비난을 받을 것 같았다"고 안산·군산 배제 이유를 설명했다.
조국 "진보당, 조국혁신당에 후보 철회하라고 할 수는 없다"
조 대표는 다만 "김 대표가 (평택에서) 뛰고 계신 건 제가 알고 있었고, 또 제가 후발 주자로 뛰어들었기 때문에 김 대표께서 화도 나고 불쾌하셨으리라고 생각한다. 그 점은 제가 안타깝게 생각한다"면서도 "민주당이 조국혁신당 보고 후보 철회하라 말할 수 없듯이, 진보당도 저희에게 후보 철회를 요청할 수 없다"고 선을 그었다.
"중요한 것은 평택을에서 누가 국민의힘을 제로로 만들고 평택 도약을 일으킬 지인데, 감히 말하건대 제가 가장 경쟁력이 있다고 확신한다"는 설명이다.
14일 "조 대표의 결정에 강한 유감을 표한다"고 입장을 냈던 진보당은 연일 비판 성명을 이어가고 있다(관련 기사: 국민의힘만 환영한 조국의 '평택행'... 민주당 '떨떠름'·진보당 '불쾌' https://omn.kr/2hsac
). 손솔 진보당 수석대변인은 전날 '조 대표의 평택을 출마 관련 4대 가짜뉴스 팩트체크' 제목의 논평으로 "혁신당 측의 메시지 중 '4대 가짜뉴스'를 밝힌다"라고 했다.
손 대변인은 ▲ 조 대표 결정이 늦어진 건 '민주당-혁신당 합당 논의' 탓이 아니라, 여론조사 등 본인 당선가능성을 따진 정략적 계산 탓이고 ▲ 최근 여론조사시 진보민주계열 단일후보가 압도적으로 나오는 등 평택을은 험지가 아니었으며 ▲ 선거연대 제안이 없었다지만, 진보당은 이미 3월 초 '선거연대 추진' 방침을 혁신당에 전달했고 ▲ 조 대표가 이미 김 대표 출판기념회에 축사까지 보냈으므로 평택을 출마 사실을 몰랐다는 건 거짓이라는 등을 주장했다.
진보당은 "조 대표는 '국힘 제로'를 천명했으나, 이번 선택은 오히려 국힘의 '힘'이 되었다. 궤멸적 타격을 입을 국힘에게 숨통을 틔어준 꼴이 됐다"며 "조 대표의 선택은 의석 하나를 탐내다 큰 판을 그르치는 '소탐대실'이며, 진보개혁 진영 내의 신뢰를 저버린 '악수'였다"고 논평했다.
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)