기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.04.15 22:41최종 업데이트 26.04.15 22:41
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
더불어민주당 대전 대덕구청장 후보로 확정된 김찬술 후보.오마이뉴스 장재완

더불어민주당 대전 대덕구청장 후보로 김찬술 예비후보가 확정됐다. 동구와 서구는 결선이 치러지게 됐다.

더불어민주당 공천관리위원회는 15일 밤 대전지역 3개 구청장 후보 경선 결과를 발표했다.

그 결과, 대덕구청장 결선 투표에서는 김찬술 후보가 박종래 후보를 제치고 구청장 후보로 확정됐다.

또한 7명의 후보가 경쟁을 펼친 서구청장 경선에서는 과반 득표자가 없어 신혜영·전문학 후보가 오는 20일과 21일 이틀 동안 결선을 치르게 됐다. 함께 경쟁했던 김창관·김종천·서희철·전명자·주정봉 후보는 탈락했다.

동구청장 경선에서도 과반 득표자가 없어 윤기식·황인호 후보가 오는 20일과 21일 결선을 치르게 됐다. 함께 경쟁했던 남진근 후보는 탈락했다.

아울러 대전광역시의원 후보 경선에서는 중구3 선거구에 고제열 후보, 유성1 선거구에 김미희 후보, 유성3 선거구에 하경옥 후보가 각각 승리해 공천이 확정됐다.

더불어민주당 대전 서구청장 경선 결선에 오른 신혜영(왼쪽) 후보와 전문학 후보.장재완
더불어민주당 대전 동구청장 경선 결선에 오른 윤기식(왼쪽) 후보와 황인호 후보.장재완

김찬술, "내란잔당 청산하고 대덕 변화 만들겠다"

한편, 김찬술 후보는 확정 직후 입장문을 통해 "이번 결과는 김찬술 개인의 승리가 아니라 내란잔당을 청산하고 대덕을 바꿔야 한다는 구민의 뜻이 모인 결과라고 생각한다"고 밝혔다.

이어 "현장의 목소리와 보내주신 기대가 이번 선택에 담겨 있다고 생각한다"며 감사의 뜻을 전했다.

김 후보는 경선 과정에서 함께 경쟁한 후보들에 대해서도 언급했다.

그는 "박종래 후보, 김안태 후보께 감사드린다"며 "경선 과정에서 나온 고민과 제안은 앞으로 대덕을 바꾸는 데 소중한 밑거름이 될 것"이라고 말했다.

또 "이제는 경쟁을 넘어 하나로 힘을 모아야 할 때"라며 "더불어민주당의 이름으로 대덕의 변화를 함께 만들어가겠다"고 강조했다.
#김찬술 #신혜영 #전문학 #윤기식 #황인호

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
장재완 (jjang153) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차714 첫화부터 읽기>
이전글 '결선 석패' 김영록 "시도민께 감사... 민형배 후보 성공 기원"