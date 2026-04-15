장재완

더불어민주당 대전 동구청장 경선 결선에 오른 윤기식(왼쪽) 후보와 황인호 후보.한편, 김찬술 후보는 확정 직후 입장문을 통해 "이번 결과는 김찬술 개인의 승리가 아니라 내란잔당을 청산하고 대덕을 바꿔야 한다는 구민의 뜻이 모인 결과라고 생각한다"고 밝혔다.이어 "현장의 목소리와 보내주신 기대가 이번 선택에 담겨 있다고 생각한다"며 감사의 뜻을 전했다.김 후보는 경선 과정에서 함께 경쟁한 후보들에 대해서도 언급했다.그는 "박종래 후보, 김안태 후보께 감사드린다"며 "경선 과정에서 나온 고민과 제안은 앞으로 대덕을 바꾸는 데 소중한 밑거름이 될 것"이라고 말했다.또 "이제는 경쟁을 넘어 하나로 힘을 모아야 할 때"라며 "더불어민주당의 이름으로 대덕의 변화를 함께 만들어가겠다"고 강조했다.