전라남도

김영록 전남지사김영록 전남지사는 15일 "민주당 전남광주통합특별시장 경선 과정에서 무한한 지지와 성원을 보내주신 시·도민께 감사드린다"고 밝혔다.김 지사는 민형배 의원(광주 광산을)에게 결선에서 석패한 다음날인 이날 입장문을 내고 "전남광주의 부흥을 위해 열심히 뛰었지만 시도민 선택을 받지 못했다. 모든 것은 저의 부족 때문"이라고 패배를 승복했다.민주당 후보로 선출된 민 의원을 향해서는 "성공하기를 두 손 모아 기원한다"며 "행정통합은 전남과 광주가 발전해 다른 지역과 대등하게,아니 더 앞서 나갈 수 있는 천재일우의 기회이기 때문"이라고 밝혔다.그러면서 김 지사는 "필요하다면 저의 모든 역량과 지혜를 함께 하겠다"며 거듭 민 의원의 성공과 지역 행정 통합의 성공을 염원했다.지난 경선 과정을 두고는 "통합을 제안한 저는 정말 아낌없이 뛰었고,시도민 한 분 한 분을 만나기 위해 최선을 다했다"며 "통합의 이유는 무엇보다 낙후와 소멸 위기에 처한, 이 지역의 현실을 타개하기 위함이었다"고 돌아봤다.또 경선에서 지지를 선언하고 힘을 실어준 신정훈(나주·화순) 의원과 강기정 광주시장, 이병훈 민주당 호남특발전특별위원회 수석부위원장을 거명하며 "죄송하고 감사드린다"고 했다.시도민과 지지자를 향해서도 거듭 "머리 숙여 감사드린다"고 했다.김 지사는 남은 임기 동안 혹시 모를 행정 통합의 부작용과 시도민 불편을 최소화하기 위한 노력에 힘쓰겠다고 밝혔다.임기를 마친 뒤에는 "평범한 특별시민의 한 사람으로 돌아가 제가 평생 희망했던 전라도, 호남의 발전과 도약을 위해 노력할 것"이라며 "거리에서, 시장에서, 마트에서,시민의 한 사람으로 여러분을 만나 뵙겠다"고 인사했다.한편 김 지사 측은 결선 패배 다음 날인 이날 중앙당에 재심을 신청했다가 곧바로 철회하는 소동을 빚기도 했다.근소한 표차로 패한 것으로 알려진 김 지사 측은 투표 과정에서 응답자가 거주 권역을 전남이라고 할 경우 전화가 끊긴 사례가 2000건을 웃돌았던 데다, 유효 표 집계 과정에 대한 사후 참관을 요구하며 재심을 청구했다가 수 시간 만에 이를 철회했다.