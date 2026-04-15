남소연

곽규택 국민의힘 의원이 지난 1월 7일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 발언권을 신청하고 있다.국민의힘이 한동훈 전 대표가 출마 준비를 하고 있는 부산 북구갑 보궐선거 공천 문제를 놓고 연일 집안 싸움을 벌이고 있다.국민의힘 원내수석대변인이자 중앙당 공천관리위원을 맡고 있는 곽규택 의원(초선, 부산 서·동구)이 부산 북구갑 공천 논란을 해소하기 위해서는 한동훈 전 대표가 복당해야 한다고 주장하자, 당 지도부는 "부적절한 발언"이라며 대신 사과했다. 아울러 곽 의원에겐 "(박덕흠) 공관위원장이 경고를 낼 것"이라고 밝혔다.최근 국민의힘 내에서 논쟁이 벌어지고 있는 '부산 북구갑 무공천' 문제와 관련해 부산 지역 의원지역구 의원이 의견을 개진한 것인데, 곽 의원이 당직을 맡고 있다는 점을 근거로 공개적인 압박에 나선 것이다.곽 의원은 15일 오전 채널A '김진의 돌직구쇼'에서 진행자의 '부산 지역 무공천 가능성' 질문에 "제가 지금 공천관리위원을 겸하고 있기 때문에 구체적인 말씀을 드리기 상당히 조심스럽다"면서도 "당 입장에서는 현재로서는 당연히 '재보궐 선거에 공천을 하겠다'는 게 공식적인 입장일 수밖에 없다"라고 말했다.이어 "그런데 '한 전 대표가 부산(북구갑 보궐선거)에 출마하는 것이 국민의힘 부산시장 선거에 큰 도움이 될 것'이라는 말을 제가 한 적이 있다"면서 "실제로 지금 분위기가 그렇게 되고 있다. 여기가 보수가 결집할 수 있는 곳이라는 분위기가 됐다"라고 말했다.그러면서 "한 전 대표가 국민의힘에 복당해서 열심히 뛰고 있는 박민식 전 국가보훈부 장관, 이영풍 전 KBS 기자 등과 경쟁을 통해 단일화해 국민의힘 후보로 나가는 게 제일 좋지 않겠나"라며 "다선 의원들이 지금이라도 당 대표 쪽, 당 지도부 등을 설득해 달라. 지금 시점은 (한 전 대표가) 복당을 해야 할 시점"이라고 강조했다.진행자는 곽 의원의 발언에 대해 '돌직구'라면서 '장동혁 대표가 한 전 대표의 제명을 철회해야 한다는 뜻이냐'라고 재차 물었다. 곽 의원은 "정치에서는 먼저 손 내미는 쪽이 승자가 될 수 있다고 본다"며 "당 지도부가 먼저 손을 내밀어서 한 전 대표에게 (복당을) 제안하는 쪽이 더 큰 정치는 하는 것"이라고 답했다.곽 의원은 또 "한 전 대표도 계속 무소속으로 뛰는 것보다, 당에 다시 들어오고 싶다는 모습을 보여서 당내에서 경쟁을 통해 민주당 후보와 1 대 1 구도로 가는 기회를 스스로 만들어야 한다"면서 "당 지도부는 제명 철회해야 한다"고 말했다.더해 "전재수 민주당 의원이 4월 30일까지 혹시 의원직 사퇴를 안 해서 부산 북구갑 보궐 선거 자체가 무산되는 사태가 있지 않을까 우려스럽긴 하다"면서도 "설마 그렇게 하겠는가"라고 했다.