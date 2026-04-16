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미국은 어떻게 세계를 위험에 빠뜨리는가책을 읽으며 한 가지 의문이 들었다. 훗날 사람들은 촘스키를 어떻게 평가할까. 진보 진영에서는 그를 권력에 맞서 진실을 말한 '행동하는 지식인'으로 기억할 것이다. 반면 보수 진영에서는 그를 반미적·반제국주의적 편향에 사로잡힌 위험한 선동가로 평가할 것이다. 결국 촘스키에 대한 평가는 이를 바라보는 사람의 정치적 성향에 따라 극단적으로 달라질 수밖에 없다.위에서 말했듯 베트남 전쟁을 비판하며 '신좌파' 지식인의 상징으로 떠올랐던 촘스키의 명성과 비견되게, 미국 정치는 여러 변화가 있었다. 1980년대 미국 정치의 흐름은 로널드 레이건 시대의 보수주의와 네오콘이 지배하게 되었다. 1991년 소련 붕괴 이후에는 이러한 흐름이 더 강화될 것도 같았다.그러나 빌 클린턴의 민주당 정권이 등장하면서 그 열기는 다소 식었다. 그것도 잠시, 조지 W. 부시 집권과 함께 발생한 9·11, 그리고 이어진 '테러와의 전쟁'과 이라크 전쟁은 네오콘 세력의 재부상을 가져왔다. 그 전쟁의 후유증 속에서 버락 오바마 정권이 등장했고, 이어 미국 정치에는 또 다른 거대한 충격이 찾아왔다. 바로 트럼프의 등장이다.이처럼 격변하는 정치적 흐름 속에서도 미국의 현실 정치는 촘스키가 꿈꾸었던 방향과는 항상 거리가 멀었다. 진보와 보수가 번갈아 권력을 잡았지만, 미국 정치에 내재한 위선은 크게 달라지지 않았다. 오히려 시간이 흐를수록 더욱 분명하게 드러났다.극좌와 극우는 서로를 부정하면서도 동시에 강화한다. 극과 극은 상통한다. 극좌가 힘을 얻으면 극우도 강해지고, 그 반대도 같다. 촘스키의 미국 외교 비판이 논리적이고 증거가 풍부하더라도 보수 지식인에겐 자신들의 논리를 굳히는 촉매만 될 뿐이고, 이는 진보 진영도 마찬가지다. 양극화의 악순환 속에서 그의 목소리는 설득이 아니라 대립을 부추길 수 있다.1980~90년대 미국 대학원·교수 생활 중, 나는 이 현실을 직접 체감했다. 보수 진영의 강력한 목소리였던 러시 림보의 라디오 쇼가 영향력을 키울수록 좌파 진영의 결집도 강해졌다. 촘스키도 마찬가지였다. 그의 목소리가 커질수록 우파는 더 단단히 뭉쳤다. 결국 좌우 대결엔 승자도 패자도 없다. 서로를 부정하며 동시에 강화하는, 긴장 속 공존이 이어질 뿐이었다.<미국은 어떻게 세계를 위험에 빠뜨리는가>에서 촘스키와 로빈슨은 자신들의 주장에 신빙성을 부여하기 위해 풍부한 자료와 인용을 제시한다. 그러나 그 노력에도 불구하고 그 주장이 큰 설득력을 주지는 못했다. 같은 사건이라도 다른 자료를 가지고 다른 해석이 가능하기 때문이다.특히 미국 외교 정책을 보면 하나의 사건에 대해서도 여러 자료가 있고 해석의 여지가 넓다. 따라서 저자들이 미국의 위선을 설명하기 위해 제시한 문서와 인용 역시, 어디까지나 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 선택한 자료라는 점을 염두에 둘 필요가 있다.예컨대 우리나라와 직간접적으로 관계가 있는 사건들만 보아도 그렇다. 히로시마 원폭, 미국의 한국전쟁 참전 배경, 중국 공산화에 대한 미국의 대응, 베트남 전쟁, 그리고 지미 카터의 인권 외교와 같은 사례들만 보더라도, 각 사건에 대한 서로 다른 해석과 자료가 얼마든지 존재한다.카터의 인권 외교를 하나의 예로 들면, 그것이 철저히 미국의 이익만을 위한 위선적 정책이었다고 단정하기는 어렵다. 위 책의 저자들이 지적한 모순과 한계가 분명 존재했던 것도 사실이지만, 보다 균형 잡힌 평가는 인권 외교의 진정성을 지니면서도 현실 정치 속에서 여러 타협을 해야 했던, '노력했으나 아쉬움이 많았던 정책'이라고 보는 것이 더 타당할 것이다.마찬가지로 촘스키의 오바마 외교 비판, 즉 '오바마의 외교 정책은 공화당 보수 정권과 본질적으로 다르지 않다'라는 주장은 다소 과장된 면이 있다. 오바마는 강한 친이스라엘 압력 속에서도 이란과의 군사 충돌을 피하고 협상을 택했다. 이는 중동 정세와 호르무즈 해협의 잠재적 파장을 고려한 결정이었다. 트럼프의 이란 전쟁을 목도한 지금, 오바마의 고뇌와 지혜가 더 두드러진다.하나의 역사적 사건이 서로 다른 지적 노선을 낳는다는 사실은 미국 유대인 지식인 사회에서도 잘 드러난다. 그 대표적인 사건이 바로 홀로코스트이다. 촘스키와 같은 좌파 성향의 유대인 지식인들은 이 사건의 역사적 교훈을 바탕으로, 이스라엘과 미국의 친이스라엘 정치 세력이 또 다른 형태의 억압과 폭력을 정당화하는 것을 강하게 비판한다. 오늘날 미국 정치에서 이러한 입장을 대표하는 유대인 정치인으로는 버니 샌더스 상원의원을 들 수 있다.반면, 보수 성향의 유대인 지식인들이 보는 홀로코스트의 기억은 다르다. 이들은 전체주의적 위협의 조짐을 보일 경우 이를 강력하게 억제해야 한다고 주장한다. 어빙 크리스톨, 노먼 포드호레츠, 폴 월포위츠와 같은 인물이 그 대표적인 예이다. 이들은 네오콘 진영의 핵심 사상가들이다. 이들에게 유럽의 반유대주의와 홀로코스트의 역사적 기억은 전체주의 정권에 대한 강한 경계와 적극적 개입주의 외교를 정당화하는 중요한 배경이 되었다.이처럼 미국 유대인 지식인 사회는 하나의 역사적 경험을 공유하면서도, 그 기억을 해석하는 방식에 따라 진보와 보수가 공존하는 매우 다양한 사상적 스펙트럼을 보여준다.