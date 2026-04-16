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2012년 10월 20일(현지시간) 노엄 촘스키가 팔레스타인 가자시티 항구에서 가자지구로 향하는 원조 선단 지지 기자회견에 참석해 있다.AP 연합뉴스
노엄 촘스키의 미국 내 명성은 1960년대 후반과 1970년대 초, 베트남 전쟁 반대 운동이 확산하던 시기에 정점을 이루었다. 그의 에세이 <지식인의 책임>(1967)은 지식인의 도덕적 책임을 강하게 제기하며 큰 반향을 일으켰고, 그는 반전 운동의 대표적 지식인으로 떠올랐다. 이 때문에 리처드 닉슨 행정부의 '적대자 명단'에도 이름이 올랐다.
그러나 이어지는 로널드 레이건 시기에도 보수주의가 강화되면서 그는 주류 언론에서 점차 멀어졌고, 영향력은 주로 비판적 지식인 사회와 좌파 진영에서 유지되었다. 그럼에도 촘스키는 미국 권력 구조와 제국주의를 꾸준히 비판한 지식인으로서, 여전히 존경과 논쟁을 동시에 부르는 인물로 남아 있다.
<미국은 어떻게 세계를 위험에 빠뜨리는가>에서 노엄 촘스키와 네이선 로빈슨은 미국 외교정책의 위선을 신랄하게 비판한다. 책 전체를 관통하는 핵심 단어는 '위선'이다. 영어 제목이 암시하듯, 미국은 자신을 민주주의·인권·자유의 수호자로 규정하며 오랫동안 그러한 이상주의의 이미지를 세계에 확산시켜 왔다.
그러나 저자들의 주장에 따르면 그 화려한 신화의 이면에는 권력과 이해관계가 얽힌 냉혹한 현실이 자리하고 있다. 이 책은 그 신화의 껍데기를 하나씩 벗겨내며 미국 외교정책의 민낯을 드러내고, 그 이면에서 작동하는 권력 정치와 경제적 이해관계를 거침없이 고발한다.
우선 책 초반에 오사마 빈 라덴이 발표한 '미국에 보내는 편지'를 소개하는 대목에서 저자들의 의도를 쉽게 알 수 있다. 빈 라덴은 '미국이 스스로는 대량살상무기를 보유할 권리를 주장하면서 다른 국가들의 권리는 부정하고, 국제법을 선택적으로 적용하며, 특히 팔레스타인에서 벌어지는 억압과 폭력을 사실상 지원해 왔다'라고 비판한다. 이러한 사례를 통해 저자들은 세계 곳곳에서 벌어지고 있는 비인도적 상황과 미국 정책 사이의 모순을 지적한다. 그 과정에서 빈 라덴이 던진 질문을 인용하며 미국의 위선을 부각한다.
"자유를 부르짖는 자들아, 너희는 얼마나 많은 억압과 폭정, 불의를 저질렀는가?"(p.132).
놀라운 인용이다. 빈 라덴이 누구인가. 미국인들이 9·11 테러의 배후로 지목한 말 그대로 미국의 원수와도 같은 인물이 아닌가. 그런데도 저자들은 미국의 적이 보낸 편지를 인용해 그의 메시지를 그대로 전달하려 한다. 자칫하면 자신의 주장이 빈 라덴의 논리와 겹치며, 미국 사회에서 '선을 넘은 반미 좌파 급진주의'라는 비판을 받을 위험이 있었다. 그럼에도 저자들은 이러한 위험을 감수하면서까지, 미국이 내세워 온 '자유와 인권'의 이상과 실제 정책 사이의 모순을 적시하며 미국의 위선을 드러내고자 한 것이다.
소수 권력자만의 '만들어진 정의'
그가 벌거벗긴 미국의 위선은 책 곳곳에 빼곡히 채워지고, 그 비판은 날카롭다. 그들이 서술한 글에는 미국이 내세운 이상주의가 실은 패권 유지를 위한 가면임을 속속 드러난다. 미국의 수많은 전쟁과 쿠데타, 독재에 대한 지원은 '도덕적 실수가 아닌 의도된 폭력'이었다. 베트남, 이라크, 동남아시아, 라틴아메리카, 중동. 그 현장마다 '이상주의'라는 이름 아래 감춰진 탐욕과 잔혹함이 있었다.
특히 책의 4장 '이라크: 세기의 범죄'는 2003년 이라크 침공이 '민주주의 수출'이나 '대량살상무기 제거'라는 명분 아래 이루어진 '허울뿐인 전쟁'임을 낱낱이 폭로한다. 이라크 전쟁은 9·11 이전부터 치밀하게 계획된 패권 전략이었다. 사실 미국의 석유와 중동 지배력 강화를 위한 군사력 과시라고도 할 수 있다. 미국은 사담 후세인을 한때 지원했지만, 갑자기 악당으로 몰아붙였다. 전쟁은 민간인 대량 학살과 인프라 파괴를 낳았다.
또한, 저자들은 미국 외교정책이 소수 엘리트의 이익에 의해 움직인다고 확신한다. 군산복합체, 대기업, 금융계, 지식인들이 '국익'이라는 이름으로 권력을 좌지우지한다. 미디어는 침략을 '자위'나 '인도주의'로 포장하는 '제조된 동의'를 만든다. 반대 의견은 주변화된다. 이 구조가 미국 위선의 핵심이라는 것이다.
이 책은 도널드 트럼프 미국 대통령 2기(2025년)가 시작되기 전인 2024년에 출간됐다. 이란 전쟁 같은 최근 정책은 당연히 다뤄지지 않는다. 트럼프 1기만으로도 촘스키 특유의 날카로운 비판이 쏟아질 거라 예상했지만, 의외였다. 트럼프에 대한 논평 분량은 생각보다 적었다.
오히려 조 바이든 행정부에 대한 비판이 더 매서웠고, 그 이전의 빌 클린턴 행정부에 대해서도 신랄한 평가가 이어진다. 더 놀라운 점은 흔히 인권 외교의 상징으로 언급되는 지미 카터 전 대통령조차 예외가 아니라는 것이다. 그들은 한국까지 포함해 카터의 위선을 비판한다. 니카라과의 소모사 가문, 이란의 국왕, 필리핀의 마르코스, 칠레의 피노체트, 인도네시아의 수하르토, 자이르의 모부투, 브라질 군부, 그리고 한국의 박정희까지. 이것이 바로 이른바 '인권 외교'의 민낯이라는 것이다.
촘스키에게 민주당과 공화당의 차이는 본질적인 것이 아니라, 미국 패권을 유지하려는 정책 틀 안에서 나타나는 정도의 차이에 불과하다. 어쩌면 미국의 위선을 드러내려는 그의 문제의식을 고려할 때, 공화당보다 민주당 정권의 모순을 강조하는 것이 오히려 더 효과적인 전략이라고 판단했을지도 모른다.
진실과 선동 사이