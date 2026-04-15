맹수석

맹수석 대전교육감 예비후보가 15일 한국노총대전지역본부와 정책 협약을 했다.맹수석 대전시교육감 예비후보가 한국노동조합총연맹 대전지역본부와 정책협약을 체결하고, 노동존중 교육환경 조성과 교육행정 혁신을 위한 정책 연대에 나섰다.맹 예비후보는 15일 한국노총 대전지역본부(의장 김용복)와 함께 교원과 교육행정직원 등 교육현장 구성원의 권익 보호와 교육환경 개선을 위한 정책협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약에는 대전교사노조 이윤경 위원장, 대전교육청공무원노조 채정일 위원장 등도 함께 참여했다.이번 협약은 선언적 의미를 넘어 실질적인 정책 이행을 전제로 추진됐다는 점이 특징이다. 양측은 교육현장의 갈등을 줄이고 신뢰를 회복하기 위한 구조적 변화에 공감대를 형성하고 정책 협력을 약속했다.협약에는 ▲교원·행정직·교육공무직 간 역할 정립과 상호 존중 기반 업무체계 구축 ▲직무 특성을 반영한 공정한 보수체계 및 처우 개선 ▲교무행정업무 경감 및 학교 지원체계 강화 ▲맞춤형 복지 확대 ▲안전하고 지속가능한 교육환경 조성 ▲지역사회 연계 및 교육공공성 강화 ▲노정 협력 기반 정책 참여 보장 등의 내용이 담겼다.김용복 한국노총 대전지역본부 의장은 "맹수석 예비후보가 제시한 교육정책은 노동존중과 교육공공성 강화라는 시대적 과제에 부합한다"며 "현장의 목소리를 정책으로 실현할 수 있는 적임자라고 판단해 협약을 체결하게 됐다"고 밝혔다.맹수석 예비후보는 "중앙노동위원회 공익위원으로서 다양한 노사 간 이해관계를 조정해 온 경험을 바탕으로, 학교 현장의 목소리에 귀 기울이겠다"며 "교육현장의 갈등을 줄이고 신뢰를 회복하는 '현장 중심 교육행정'을 구현하겠다"고 말했다.이어 "교육의 질은 교원과 교육행정 노동자들의 근무 환경에 크게 좌우된다"며 "교육현장의 노동이 존중받고 교원은 교육에 전념하며, 모든 교육 주체가 협력하는 대전교육을 만들겠다"고 강조했다.그러면서 "교육현장의 권익 보호와 교육활동 지원을 통해 실질적인 개선을 이루겠다"며 "말이 아닌 실행으로 현장이 체감하는 변화를 이끌어내겠다"고 밝혔다.