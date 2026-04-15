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26.04.15 16:49최종 업데이트 26.04.15 16:49
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이장우 대전시장.대전시

더불어민주당 대전광역시당과 허태정 대전시장 후보 캠프가 이장우 대전시장의 임기 말 인사를 두고 "원칙도 명분도 없는 알박기 인사"라고 강하게 비판하며, 인사권 남용 중단과 시민 앞 사과를 촉구하고 나섰다.

민주당 대전시당은 15일 논평을 내고 "이장우 대전시장의 임기 말 '인사 폭주'가 도를 넘었다"며 "시정의 안정이 아닌 '내 사람 챙기기'에 혈안이 된 모습을 보이고 있다"고 직격했다.

대전시당은 특히 "취임 초부터 끊임없이 제기되었던 산하기관 보은 인사 논란에 이어, 이제는 조례 시행규칙까지 뜯어고치는 꼼수로 노골적인 '알박기'를 자행하고 있다"고 주장했다. 이어 "외부 전문가의 몫이던 자리를 내부 인사로 채우기 위해 인사 단행 불과 4일 전, 개방형직위 운영 관련 조항을 삭제해버렸다"며 "이는 대전시민을 우롱하는 처사이며, 공직사회의 기강을 뿌리째 흔드는 이장우식 인사 전횡"이라고 비판했다.

또한 대전시당은 산하기관 인사를 겨냥해 "이 시장은 취임 초 '공공기관장은 시장과 임기를 맞춰야 한다'고 강조해 왔지만, 정작 자신의 임기 만료가 다가오자 측근 인사들의 임기를 슬그머니 1년 더 연장했다"며 "임기 초 기준과 임기 말 기준이 다르다면 그것은 행정이 아니라 권한의 사유화"라고 지적했다.

이어 "이장우 시장의 이러한 행태는 윤석열 정권 말기에 횡행하고 있는 무원칙한 낙하산·알박기 인사와 소름 돋도록 닮아있다"며 "시민을 위해 쓰여야 할 공적 권한을 측근들의 전리품으로 전락시키는 수법마저 윤석열과 쌍둥이처럼 빼닮았다"고 비판했다.

그러면서 "시정을 사유화한 이장우 시장의 인사 폭주는 결국 부메랑이 되어 돌아갈 것"이라며 "시청을 떠나는 마지막 뒷모습마저 추하게 남기지 않으려면 최소한의 염치라도 챙겨야 할 것"이라고 덧붙였다.

"이장우 시장의 인사 폭주, 대전시민은 안중에도 없나"

허태정 민주당 대전시장 후보.오마이뉴스 장재완

민주당 대전시장 후보로 확정된 허태정 후보 캠프 역시 같은 날 별도의 논평을 통해 "이장우 시장의 '인사 폭주', 대전시민은 안중에도 없는가"라고 반문하며 비판에 가세했다.

허태정 캠프는 "민선 8기 임기 말, 이장우 시장이 보여주는 '인사 폭거'가 점입가경"이라며 "외부 전문가 수혈을 위해 개방했던 보직을 내부 승진용으로 돌리려 시행규칙까지 기습적으로 삭제했다"고 지적했다.

이어 "여기에 명예퇴직 공직자들의 산하기관 '재취업 릴레이'까지 더해진 이번 인사 폭거는 대전시정의 공공성을 뿌리째 흔드는 인사 전횡"이라고 주장했다.

특히 이들은 "임기 막판까지 인사권을 남용하며 공직사회를 극심한 혼란에 빠뜨리는 모습은 참으로 목불인견"이라며 "145만 대전시민이 부여한 신성한 권한을 개인의 전리품처럼 여기는 안하무인격 처사"라고 비판했다.

또한 "시정의 주인인 시민은 안중에도 없이 오직 '자기 세력의 입지 다지기'에만 몰두하는 행태는 결국 민심의 거대한 파도에 직면할 것"이라며 "원칙을 저버린 인사 폭거는 대전의 미래를 병들게 할 뿐이고, 그로 인한 행정의 공백은 고스란히 시민의 고통으로 돌아갈 것"이라고 주장했다.

그러면서 "이장우 시장은 권력의 끝자락에서 부끄러운 역사를 쓰지 말고, 인사 전횡으로 행정의 신뢰를 무너뜨린 작금의 행태에 대해 시민 앞에 통렬히 사죄해야 한다"고 촉구했다.

한편, 이번 논란은 이장우 시장이 임기 말 대규모 승진 인사를 단행하는 과정에서 개방형직위를 내부 승진으로 전환하기 위해 관련 시행규칙을 개정하고, 공석으로 둘 수 있는 보직까지 채운 데다 명예퇴직 공직자들이 산하기관으로 잇따라 이동시키면서 촉발됐다.
#이장우 #대전시 #민주당대전시당 #허태정 #임기말인사

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