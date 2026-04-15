오마이뉴스 장재완

허태정 민주당 대전시장 후보.민주당 대전시장 후보로 확정된 허태정 후보 캠프 역시 같은 날 별도의 논평을 통해 "이장우 시장의 '인사 폭주', 대전시민은 안중에도 없는가"라고 반문하며 비판에 가세했다.허태정 캠프는 "민선 8기 임기 말, 이장우 시장이 보여주는 '인사 폭거'가 점입가경"이라며 "외부 전문가 수혈을 위해 개방했던 보직을 내부 승진용으로 돌리려 시행규칙까지 기습적으로 삭제했다"고 지적했다.이어 "여기에 명예퇴직 공직자들의 산하기관 '재취업 릴레이'까지 더해진 이번 인사 폭거는 대전시정의 공공성을 뿌리째 흔드는 인사 전횡"이라고 주장했다.특히 이들은 "임기 막판까지 인사권을 남용하며 공직사회를 극심한 혼란에 빠뜨리는 모습은 참으로 목불인견"이라며 "145만 대전시민이 부여한 신성한 권한을 개인의 전리품처럼 여기는 안하무인격 처사"라고 비판했다.또한 "시정의 주인인 시민은 안중에도 없이 오직 '자기 세력의 입지 다지기'에만 몰두하는 행태는 결국 민심의 거대한 파도에 직면할 것"이라며 "원칙을 저버린 인사 폭거는 대전의 미래를 병들게 할 뿐이고, 그로 인한 행정의 공백은 고스란히 시민의 고통으로 돌아갈 것"이라고 주장했다.그러면서 "이장우 시장은 권력의 끝자락에서 부끄러운 역사를 쓰지 말고, 인사 전횡으로 행정의 신뢰를 무너뜨린 작금의 행태에 대해 시민 앞에 통렬히 사죄해야 한다"고 촉구했다.한편, 이번 논란은 이장우 시장이 임기 말 대규모 승진 인사를 단행하는 과정에서 개방형직위를 내부 승진으로 전환하기 위해 관련 시행규칙을 개정하고, 공석으로 둘 수 있는 보직까지 채운 데다 명예퇴직 공직자들이 산하기관으로 잇따라 이동시키면서 촉발됐다.