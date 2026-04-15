조용식 제공

울산지역 학부모 30여 명이 4월 15일 울산시교육청 기자실에서 회견을 열고 조용식 울산교육감 후보 지지를 선언했다. 학부모들은 '1004의 희망을 담은 책가방' 전달한 후 조 후보와 기념촬영을 했다.울산지역 학부모 1004명이 지지 서명한 명부를 든 학부모 30여 명이 4월 15일 울산시교육청 기자실에서 회견을 열고 "조용식 울산교육감 후보를 지지한다"라고 선언했다.학부모들은 '천사(1004) 학부모의 선택'이라는 이름으로 진행한 회견에서 "아이들의 오늘이 행복해야 내일도 밝다"라며 "조용식 후보는 25년간 교실에서 아이들을 가르쳐온 교사로, 교육을 성적 경쟁이 아닌 삶의 힘을 기르는 과정으로 실천해온 인물"이라고 밝혔다. 이어 "정책과 행정 경험까지 갖춘 검증된 후보"라고 평했다.회견은 윤건아 학부모의 사회로 참석자 소개, 학부모대표 김양숙의 모두발언, 정현숙·이효진 학부모의 지지선언문 낭독 순으로 이어졌다. 이어 회견에 참석한 후보 소개와 함께 '1004의 희망을 담은 책가방' 전달 행사와 조 후보의 화답, 기념촬영, 질의응답으로 마무리됐다.학부모들은 지지선언문에서 "아이들의 마음건강 회복과 위기 학생에 대한 조기 발굴 및 통합 지원체계 구축, 맞춤형 학습 지원과 교육 안전망 강화 등 공약에 깊이 공감한다"고 밝혔다.또한 "경쟁 중심 교육과 사교육 부담, 학교폭력 문제의 근본에는 '관계를 배우는 교육'의 부족이 있다"며 "아이들이 감정을 이해하고 함께 성장하는 교육으로 나아가야 한다"고 강조했다.특히 학부모들은 "학교를 지역사회와 연결하고 공교육을 평생교육으로 확장하려는 비전에 기대를 건다"며 "울산교육의 따뜻한 공공성과 교육복지의 흐름을 이어갈 적임자는 조용식 후보"라고 지지 이유를 설명했다.마지막으로 "점수보다 가능성, 경쟁보다 함께, 불안보다 웃음이 많은 교육을 만들고자 한다"며 "울산 아이들이 자기 속도로 건강하게 성장할 수 있도록 끝까지 함께하겠다"고 밝혔다.