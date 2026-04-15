오마이뉴스 장재완

대전교육감 선거 출마를 준비해 온 중도·보수 성향의 김영진 대전대학교 법학과 교수가 15일 대전시의회에서 기자회견을 열어 최근 시민단체가 추진한 민주진보 교육감 단일후보 경선에서 '대전민주진보 시민후보'로 선출된 성광진 예비후보 지지를 선언했다.대전교육감 선거를 앞두고 출마를 준비해 온 김영진 대전대학교 법학과 교수가 출마 포기하고 성광진 예비후보 지지를 공식 선언하며 공동선대위원장으로 합류했다.중도·보수 성향으로 분류돼 온 김 교수가 시민단체 경선을 거쳐 민주진보 교육감 단일후보로 선출된 성광진 예비후보와 손을 잡으면서 대전교육감 선거 구도에 적지 않은 영향이 예상된다.김영진 교수와 성광진 예비후보는 15일 오후 대전시의회 기자실에서 공동 기자회견을 열고 "진영이 아니라 아이들을 기준으로, 대전교육의 미래를 위한 길을 함께 가겠다"고 밝혔다.이날 기자회견은 김 교수가 교육감 출마를 준비해 온 상황을 정리하고 성 예비후보와의 연대를 공식 선언한 자리로, 두 사람은 대전교육의 구조적 위기와 전환의 필요성을 공통적으로 강조하며 공동 대응 의지를 분명히 했다.이날 김 교수는 입장문을 통해 "대전교육은 더 이상 미룰 수 없는 위기 앞에 서 있다"며 "고교학점제 운용 혼란과 반복되는 학교급식 등 교육현장 갈등, 학교 안전 문제는 정책의 문제가 아니라 구조적 한계에서 비롯된 것"이라고 진단했다.이어 "부분적인 개선이 아니라 문제를 근본적으로 풀어낼 수 있는 전환이 필요하다"며 "성광진 후보가 누구보다 대전교육을 잘 알고 실력을 갖춘 준비된 교육감이라는 확신으로, 대전교육의 혁신을 위해 뜻을 함께하기로 결단했다"고 밝혔다.김 교수는 성 예비후보의 교육 방향에 대해서도 "모든 아이의 배움을 끝까지 책임지는 교육, AI 시대 맞춤형 교육, 교사가 수업에 집중할 수 있는 교육환경은 지금 대전교육이 나아가야 할 방향"이라며 공감을 표했다.