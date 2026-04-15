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26.04.15 16:24최종 업데이트 26.04.15 16:24
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대전교육감 선거 출마를 준비해 온 중도·보수 성향의 김영진 대전대학교 법학과 교수가 15일 대전시의회에서 기자회견을 열어 최근 시민단체가 추진한 민주진보 교육감 단일후보 경선에서 '대전민주진보 시민후보'로 선출된 성광진 예비후보 지지를 선언했다.오마이뉴스 장재완

대전교육감 선거를 앞두고 출마를 준비해 온 김영진 대전대학교 법학과 교수가 출마 포기하고 성광진 예비후보 지지를 공식 선언하며 공동선대위원장으로 합류했다.

중도·보수 성향으로 분류돼 온 김 교수가 시민단체 경선을 거쳐 민주진보 교육감 단일후보로 선출된 성광진 예비후보와 손을 잡으면서 대전교육감 선거 구도에 적지 않은 영향이 예상된다.

김영진 교수와 성광진 예비후보는 15일 오후 대전시의회 기자실에서 공동 기자회견을 열고 "진영이 아니라 아이들을 기준으로, 대전교육의 미래를 위한 길을 함께 가겠다"고 밝혔다.

이날 기자회견은 김 교수가 교육감 출마를 준비해 온 상황을 정리하고 성 예비후보와의 연대를 공식 선언한 자리로, 두 사람은 대전교육의 구조적 위기와 전환의 필요성을 공통적으로 강조하며 공동 대응 의지를 분명히 했다.

이날 김 교수는 입장문을 통해 "대전교육은 더 이상 미룰 수 없는 위기 앞에 서 있다"며 "고교학점제 운용 혼란과 반복되는 학교급식 등 교육현장 갈등, 학교 안전 문제는 정책의 문제가 아니라 구조적 한계에서 비롯된 것"이라고 진단했다.

이어 "부분적인 개선이 아니라 문제를 근본적으로 풀어낼 수 있는 전환이 필요하다"며 "성광진 후보가 누구보다 대전교육을 잘 알고 실력을 갖춘 준비된 교육감이라는 확신으로, 대전교육의 혁신을 위해 뜻을 함께하기로 결단했다"고 밝혔다.

김 교수는 성 예비후보의 교육 방향에 대해서도 "모든 아이의 배움을 끝까지 책임지는 교육, AI 시대 맞춤형 교육, 교사가 수업에 집중할 수 있는 교육환경은 지금 대전교육이 나아가야 할 방향"이라며 공감을 표했다.

"한 사람의 힘만으로는 부족... 구조적 문제 해결에 큰 힘 될 것"

대전교육감 선거 출마를 준비해 온 중도·보수 성향의 김영진 대전대학교 법학과 교수가 15일 대전시의회에서 기자회견을 열어 최근 시민단체가 추진한 민주진보 교육감 단일후보 경선에서 '대전민주진보 시민후보'로 선출된 성광진 예비후보 지지를 선언했다.오마이뉴스 장재완

성광진 예비후보는 김 교수의 결단을 "무겁게 받아들인다"고 평가하면서, 대전교육 개혁의 필요성을 거듭 강조했다.

성 후보는 "대전교육의 변화는 한 사람의 힘만으로는 이루어질 수 없다"며 "행정과 법률, 교육을 아우르는 김영진 교수님의 경험과 통찰은 대전교육이 안고 있는 구조적 문제를 해결하는 데 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

이어 "이번 결단에는 대전교육을 반드시 바꿔야 한다는 시민들의 절박한 요구와 기대가 담겨 있다"며 "그 기대와 열망을 반드시 책임과 성과로 증명하겠다"고 밝혔다.

두 사람은 공동 발표를 통해 "진영이 아니라 아이들을 기준으로 대전교육의 미래를 위한 길을 함께 가겠다"며 "미래를 여는 교육, 갈등을 방치하지 않고 해결하는 교육, 아이들의 성장을 끝까지 책임지는 교육으로 대전교육을 바꾸겠다"고 강조했다.

"대전교육, 문제 해결 능력 부족... 정치적 성향 보다 안정적 교육행정이 중요"

대전교육감 선거 출마를 준비해 온 중도·보수 성향의 김영진 대전대학교 법학과 교수가 15일 대전시의회에서 기자회견을 열어 최근 시민단체가 추진한 민주진보 교육감 단일후보 경선에서 '대전민주진보 시민후보'로 선출된 성광진 예비후보 지지를 선언했다.오마이뉴스 장재완

이날 기자회견에서는 대전교육 변화 방향과 진영을 넘는 연대 배경 등을 묻는 질의응답도 이어졌다.

먼저 성광진 후보는 '대전교육의 문제'를 묻는 질문에 "문제 해결 능력이 좀 부족하지 않나 싶다"며 "학교급식 문제로 지속적인 갈등이 이어지고 있는데 교육청이 지나치게 안정만 추구하고 책임지지 않는 정책을 해온 것 아닌가 하는 생각이 든다. 대전교육이 변화를 선도하지 못하고 있는 상황이라는 점에서 두 사람이 같은 인식을 갖고 있다"고 말했다.

김영진 교수도 "대전교육이 잘하는 점도 있지만 아쉬운 점도 많다"며 "AI 시대라는 빠른 변화 속에서 이런 변화를 잘 활용할 수 있도록 하는 것이 중요하다"고 말했다. 이어 "여러 현실적 고려 끝에 가장 혁신을 이끌 수 있는 후보로 성광진 후보와 연대하기로 결심했다"고 설명했다.

특히 이 자리에서 김 교수는 자신이 중도·보수 성향으로 분류돼 온 점과 관련해 성 후보 지지 이유도 구체적으로 밝혔다.

그는 "교육감 선거는 보수·진보로 나뉘지만 당선 이후에는 정치적 성향보다 안정적으로 교육행정을 운영하는 것이 중요하다"며 "진보적인 교육 정책도 현실에서 충분히 구현할 필요가 있다고 판단했다"고 말했다.

또 "최근 연구를 보면 교육 정책은 진보와 보수를 막론하고 상당 부분 수렴하고 있다"며 "대전교육 발전을 위해 가장 적합한 후보가 성광진 후보라고 판단했다"고 강조했다.

"이미 교육 현장에서는 보수와 진보 정책 공유"

대전교육감 선거 출마를 준비해 온 중도·보수 성향의 김영진 대전대학교 법학과 교수가 15일 대전시의회에서 기자회견을 열어 최근 시민단체가 추진한 민주진보 교육감 단일후보 경선에서 '대전민주진보 시민후보'로 선출된 성광진 예비후보 지지를 선언했다.오마이뉴스 장재완

성광진 후보 역시 진영을 넘어선 정책 협력 가능성을 강조했다. 성 후보는 "이미 교육 현장에서는 보수와 진보 정책이 상당 부분 공유되고 있다"며 "김 교수의 정책 역시 충분히 함께 실행할 수 있는 준비가 되어 있다"고 말했다.

아울러 "기초학력 책임보장제와 같은 정책은 진보·보수를 떠나 반드시 추진해야 할 과제"라며 "상호 정책을 공유하며 더 나은 교육을 만들어갈 것"이라고 덧붙였다.

한편 성광진 예비후보는 1957년 충남 홍성 출생으로 한남대 국문과를 졸업했다. 전교조대전지부장과 대전양심수후원회 운영위원장, 대전장애인교육권연대 공동대표, 대전참여자치시민연대 공동의장, 학교급식법 개정과 조례제정을 위한 대전운동본부 공동대표, 대전촛불행동 고문, 사단법인 기본사회 대전본부 공동대표 등을 역임했다.

지난 2018년과 2022년 대전교육감 선거에 진보교육감 후보로 출마해 낙선한 바 있다. 현재는 대전교육연구소장과 전국교육자치혁신연대 상임대표, 김대중재단 대전광역시지부회 부회장을 맞고 있다.
#성광진 #김영진 #대전교육감 #지지선언 #진보교육감

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