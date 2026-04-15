박종현

- 그런데 이번 조사는 다른 조사들에 비해 김부겸 후보의 지지도는 다소 낮게 나왔다. 다자대결에서 40%정도 나오는 것은 크게 달라진 바 없지만, 양자대결에서 때론 60%까지 찍는 경우도 있었다. 하지만 이번에는 40%대 초반으로 나왔는데, 그러면 '보수 결집' 양상이 있었나. 그것도 아니다. 김 후보 등판 전이자 국민의힘 컷오프 전 실시된 영남일보-리얼미터 조사에선 이진숙, 주호영, 추경호 등 국민의힘 주요 후보군이 40% 가까이 얻으며 40%대 중반이었던 김 후보를 바짝 쫓아갔다. 이번에는 '보수여전사'라는 이진숙 전 위원장마저 26%에 그쳤다.- 하지만 양자대결에서 '없음'과 '모름·무응답'이 27~36%에 달했던 점을 놓쳐선 안 된다. '다른 사람을 찍겠다'는 응답도 3~5%정도 나왔다. 대구지역 특성상 보수성향이 강한 유권자일 확률이 높은 이들이므로, 전부 보수표라고 가정하고 국민의힘 후보와 합하면 과반을 넘긴다. 선거도 아직 49일이나 남았으니 민주당으로선 결코 긴장을 늦춰선 안 되는 현실을 고스란히 보여주는 여론조사 결과인 셈이다.- 오늘도 별다른 소식이 없는 장동혁 국민의힘 대표. 오직 김민수 최고위원의 페북을 통해서만 그의 근황을 접할 수 있는데, '김민수 페북'에 따르면 미국에서 행복해보인다. 하지만 김민수 최고위원이 그와 함께 만난 미 공화당 전국위(RNC, Republic National Committee) 그루터스 의장이 '강력한 한 마디'를 했다며 소개한 내용은 "투표는 더 하고, 부정행위는 덜 하자(Vote more, cheat less)." 결국 부정선거 얘기하러 미국까지 간 것일까.