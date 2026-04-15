민형배 후보 측

더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보인 민형배 의원(광주 광산을)이 15일 광주시의회에서 기자회견을 열고 전남광주 대도약을 위한 3대 비전을 제시하고 있다.더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보인 민형배 의원(광주 광산을)이 15일 전남광주 대도약을 위한 3대 비전을 제시하며 본격적인 본선 행보에 나섰다.민 후보는 이날 광주시의회에서 열린 기자회견을 통해 "320만 전남광주 특별시민의 선택은 지역소멸 위기를 넘어 새로운 미래로 나아가라는 시민의 준엄한 명령"이라며 "두렵고 겸허한 마음으로 역사적 책무를 다하겠다"고 밝혔다.전남광주 통합의 의미에 대해서는 "시민의 삶을 바꾸고 새로운 성장판을 여는 기회"라고 규정하며 "청년이 떠나지 않고도 꿈을 펼칠 수 있는 지역을 만들겠다"고 말했다.이를 위한 핵심 전략으로 ▲정치적 대전환 ▲경제적 대도약 ▲사회문화적 대번영의 3대 비전을 제시했다.정치 분야에서는 "시민의 목소리가 정책이 되는 특별시를 만들겠다"며 시민주권정부 구축을 약속했다.경제 분야 전략으로 전남과 광주의 강점을 결합한 균형성장 전략을 제시하며 "전남광주를 대한민국의 새로운 성장축으로 만들겠다"고 했다.사회·문화 분야에서는 삶의 질 향상을 핵심 목표로 내세웠다. 민 후보는 "전남광주가 가진 위대한 정신과 문화적 자산을 시민의 일상으로 확장하겠다"며 "촘촘한 복지체계를 통해 단 한 사람도 소외되지 않는 '삶의 질 1등 특별시'를 만들겠다"고 밝혔다.민 후보는 끝으로 "시민이 맡겨준 책무를 단 한 순간도 놓지 않겠다"며 "더 낮게 듣고, 더 겸손하게 살피며, 더 치열하게 결과로 증명하겠다. 전남광주를 대한민국 정치·성장·희망의 중심으로 만들기 위해 온몸을 던져 일하겠다"고 강조했다.앞서 이날 오전 국립5·18민주묘지를 참배한 민 후보는 기자들과 만나 "오월 정신과 대동 정신을 전남광주 통합의 핵심 가치로 삼겠다"며 "5월 영령의 뜻을 결코 잊지 않겠다"고 말했다.