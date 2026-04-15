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▲다 선거구 조현희, 신경진 ▲라 선거구 김덕배, 박 만(사진, 왼쪽부터)중앙선관위 누리집 갈무리
가 선거구(홍성읍)에서 후보로 확정된 김은미 의원은 "이번 경선 과정은 앞으로 홍성을 위해 무엇을 해야 하는지 다시 한번 가슴 깊이 새기는 소중한 시간이었다"면서 "언제나처럼 여러분(군민)의 곁에서 현장을 누비는 '작은 거인'으로 남겠다"는 포부를 밝혔다.
다 선거구(홍북읍) 조현희 예비후보도 SNS를 통해 "작은 목소리도 놓치지 않고 주민 여러분의 일상에 꼭 필요한 변화를 만들어가겠다"며 "화려한 약속보다 책임 있는 자세와 꾸준한 실천으로 보여드리겠다"고 약속했다.
국민의힘 홍성당원협의회에 따르면 기초의원 비례대표도 조만간 확정할 예정이다.
국민의힘 충남도당에 따르면 기초의원 순번은 지역구 후보자별 후보자 면접, 서류심사, 당 기여도, 당선 가능성, 여성, 청년, 민주당 출마자의 지역 분포를 고려해 지역 안배를 통해 공관위에서 최종 의결할 예정이다.
이런 가운데, 도의원 후보도 확정됐다. 충남도당에 따르면 ▲제1선거구(홍성·홍북) 이상근 ▲제2선거구(광천·금마·홍동·장곡·결성·서부·갈산·구항) 장재석 등 2명이다.
충남도의원 제1선거구에 단수 공천된 이상근 예비후보는 "홍성과 충남의 더 나은 내일을 위해 다시 한번 미치도록 일하겠다"는 각오를 밝혔다.
홍성군은 군수와 군의회의원 11명(4개 지역구 9명, 비례대표 2명), 도의회의원 2명(2개 지역구) 등 모두 14명을 선출한다.
한편, 국민의힘은 지난 8일, 경선을 통해 현직인 이용록 군수를 누른 박정주 전 충남도 행정부지사를 홍성군수 후보로 확정했다.