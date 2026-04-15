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오는 6.3 지방선거에 무소속으로 출마한 홍원표 전 예산군의원이 지역을 돌며 선거운동을 하고 있다.홍원표 전 의원 페이스북 갈무리
지난해 '성추행 의혹'이 불거지자 의원직을 사퇴했던 홍원표 전 충남 예산군의원이 또다시 무소속으로 군의원 선거에 출마했다. 피해자는 "2차 가해를 당하는 기분"이라고 심경을 밝혔다.
중앙선거관리위원회 홈페이지에 따르면, 홍 전 의원은 지난 3월 22일 예산군라선거구 무소속 예비후보로 등록했다.
강제추행 혐의를 받은 홍 전 의원은 지난해 11월 27일 500만원의 약식명령 처분을 받았다. 홍 전 의원은 이에 불복해 지난 1월 13일 법원에 정식재판을 청구한 상태다.(관련기사 : '주점 성추행 논란' 반성한다더니... 또 출마하려는 전직 국힘 군의원
https://omn.kr/2haie)
홍 전 의원은 성추행 의혹이 불거진 직후인 지난해 9월 24일 예산군의회에 자진해서 사직서를 제출했다. 이어 10월 13일 예산군의회는 무기명 투표로 홍 전 의원의 사직서를 공식 수리했다.
한편, 성추행 피해자 A씨는 13일 <오마이뉴스>에 "(홍 전 의원이) SNS를 통해 선거운동하는 것을 봤다. 2차 가해를 당하는 기분이다"라고 말했다.
A씨는 "(사건 직후) 홍 전 의원이 나에게 찾아와서 사과도 하고 의원직도 사퇴한다고 했었다. 그렇게 말한 지 몇 달이 되지도 않았다. 그런데 또다시 군의원에 나오겠다고 선거운동을 하고 있다. 그걸 보고 있으니 너무 힘들다"라고 했다.
이와 관련해 홍원표 전 의원의 입장을 듣고자 전화와 문자 메시지로 수차례 연락을 취했지만 닿지 않았다.
홍 전 의원은 지난해 9월 23일 사과문을 통해 "지난 19일 밤 발생한 일로 군민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"면서 "저의 부족함으로 군민 여러분께 실망을 드린 데 대해 깊이 반성하며 어떠한 변명도 하지 않겠다"고 말했다.
이어 "이번 일로 상처를 받으신 피해자분께 진심으로 사과드린다. 제 잘못으로 인해 마음의 상처를 드린 점 결코 가볍게 여기지 않으며 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 깊이 성찰하겠다"고 덧붙였다.