유성호

▲ 울산시장 후보 단일화 제안에 화답한 김상욱 "함께해야 하는 이유 분명하다" ⓒ 유성호

6.3 지방선거 더불어민주당 울산광역시장 후보로 선출된 김상욱 후보가 15일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "김종훈 진보당 후보의 단일화 제안에 두 팔 벌려 환영한다"라며 "황명필 조국혁신당 후보도 단일화에 함께하자"라고 제안했다.울산시장 후보로 나선 김상욱 민주당 의원(울산 남구갑)이 15일 "경기 평택의 공천 문제 때문에 울산의 단일화가 영향 받는다면 울산 시민들 입장에서는 속상할 수 있는 일"이라며 두 문제를 분리해 논의해야 한다고 말했다.김 후보는 이날 소통관 기자회견 뒤 기자들과 만나 '조국 조국혁신당 대표가 14일 경기 평택 재선거에 출마하면서 변수가 복잡해졌는데 어떻게 보느냐'란 질문에 "그 부분은 중앙당에서 진보당과 여러 논의를 할 때 고려될 변수가 될 수 있겠다고 본다. 하지만 울산 단일화 문제에서 가장 중요한 것은 울산 시민들의 의견이어야 한다"며 이같이 말했다.그는 개인적 생각이라면서도 "평택과 울산의 문제를 결부시키는 건 시민 눈높이에 맞춘 접근법은 아니다"라며 "시민 뜻이 온전히 받아들여지지 않고 정치적 이해관계 탓에 왜곡될 수 있기 때문"이라고 설명했다.울산시장 후보에는 현재 민주당 외에도 진보당(김종훈 후보), 혁신당(황명필 후보) 등이 뛰는 상황이다. 전날(14일) 김종훈 후보가 민주당-진보당 후보 단일화를 공개 제안했으나, 같은 날 오전 조국 혁신당 대표가 진보당 김재연 대표가 출마선언을 한 경기 평택을에 출마한다고 발표하면서 구도가 복잡해졌다. 진보당은 크게 반발한 상황이다.울산-평택 간 연대 또는 단일화 문제가 범진보진영의 화두가 된 가운데, 김상욱 후보는 "울산 단일화 논의는 울산 중심으로 이뤄져야 한다"며 "시민 의견의 아닌, 정치적 이해관계 때문에 울산의 단일화 요구가 왜곡된다면 시민들 뜻을 제대로 받드는 게 아니다"라고 재차 선을 그었다.