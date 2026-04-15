장재완

정유선(사진 오른쪽) 더불어민주당 대전 동구청장 예비후보가 15일 대전시의회에서 기자회견을 열어 황인호 후보 지지를 선언했다.더불어민주당 대전 동구청장 경선에서 컷오프된 정유선 예비후보가 황인호 후보 지지를 공식 선언하면서 경선 막판 판세에 영향을 미칠 전망이다. 황 후보와 함께 남진근·윤기식 후보가 경쟁을 펼치고 있는 이번 경선 결과는 15일 밤 발표될 예정이다.정유선 예비후보는 15일 대전시의회에서 황 후보와 함께 기자회견을 열어 "이번 선거는 검증된 리더십과 검증되지 않은 선택을 가르는 중요한 선거"라고 규정하며 "깊은 고민 끝에 황인호 후보 지지를 결단했다"고 밝혔다.정 후보는 "황인호 후보는 동구청장을 역임하며 행정을 직접 운영한 경험을 갖춘 검증된 후보"라며 "홍도육교 철거, 용운동 시립병원 유치 등 주요 정책을 실제로 실행해 본 인물"이라고 평가했다.이어 "성과와 한계를 모두 경험하며 현장을 이해하고 결과를 만들어 본 후보"라며 "현실적인 정책과 안정적인 행정, 검증된 추진력을 갖춘 인물"이라고 강조했다.특히 그는 본선 경쟁력 측면에서 황 후보를 높이 평가했다. 정 후보는 "이번 선거는 단순한 변화가 아니라 실질적인 성과를 만들어야 하는 시점"이라며 "검증되지 않은 선택은 동구의 미래를 실험에 맡기는 것과 다르지 않다"고 지적했다.그러면서 "황인호 후보는 동구의 미래를 준비할 수 있는 구체적인 비전을 갖춘 유일한 후보"라며 "정유선을 지지해 주신 당원과 주민들도 힘을 모아달라"고 호소했다.정 후보는 또 "정치는 공약이 아니라 계약이고, 결국 책임"이라며 "시민들에게 불확실한 선택을 권하지 않겠다"고 밝혔다. 이어 "이번 선택이 동구 발전의 초석이 되길 바란다"며 "끝까지 함께하겠다"고 덧붙였다.이날 지지 선언에 대해 황인호 후보도 즉각 화답하며 통합과 협력을 강조했다. 황 후보는 "정유선 후보의 결단은 개인이 아닌 동구 발전과 시민의 삶을 먼저 생각한 선택"이라며 "쉽지 않은 결정을 내려준 데 깊이 감사드린다"고 밝혔다.이어 "이제 경쟁을 넘어 협력과 통합으로 나아가야 할 때"라며 "청년이 희망을 찾고, 어르신이 안심하며, 아이 키우기 좋은 동구를 반드시 만들겠다"고 강조했다.황 후보는 또 "정 후보의 지지가 동구 변화의 출발점이 될 것"이라며 "더 빠르고 강하게 정책을 실행해 동구 발전으로 반드시 보답하겠다"고 덧붙였다.