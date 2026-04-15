범청년행동

지방선거 후보자와 정당에 요구하는 3중 전환과 3대 불평등 해결 과제범청년행동은 노동·주거·관계돌봄의 불평등과 인구·디지털·기후 전환이 교차하는 9가지 삶의 모습으로 우리의 '낙원'을 그려봤습니다. ▲지역에서도 적정하게 살아갈 수 있는 삶, ▲일하는 방식이 달라도 권리는 같은 삶, ▲화면이 아닌 동네에서 돌봄이 이어지는 삶, ▲기후재난에 취약하지 않은 삶. 더 이상 밀려나지 않는 삶, 누구나 나답게 살 수 있는 삶이 바로 우리가 꿈꾸는 미래입니다.인구전환은 저출생·고령화라는 숫자의 문제로 축소되어 왔지만, 정작 중요한 것은 그 안에서 살아가는 사람들의 '삶'입니다. 하루 40여 명이 스스로 생을 마감하는 사회에서 아이를 낳으라는 주문이 먹힐 리 없고, '정상가족' 중심의 경직된 사고는 스스로 공동체를 이루며 서로를 돌보려는 귀한 마음을 주변화시킵니다.디지털 전환은 무수한 연결을 만들어내는 동시에 기술 격차와 배제, 또 다른 단절을 초래하고 있으며, 오프라인 중심의 사회적 연결망과 돌봄망을 촘촘히 설계하는 것이 오히려 더 시급한 과제가 아닐까 합니다.기후 전환의 비용은 언제나 가장 취약한 사람들에게 먼저 청구되고 있습니다. 이 위기가 불평등으로 굳어지지 않으려면, 열심히 일할수록 기후를 지킬 수 있는 녹색 일자리와 탈탄소 과정에서 일자리를 잃는 이들을 위한 촘촘한 안전망이 함께 마련되어야 합니다.