▲AKMU '소문의 낙원' 뮤직비디오 일부
악뮤 공식 유튜브 캡처악뮤
우선, 제 이야기로 시작해보죠. 저는 올해로 서울살이 13년차입니다. 한때 저의 '낙원'은 서울이었습니다. 충북 음성, 작은 시골동네를 벗어나 서울로만 가면 모든 기회와 자원이 생길 것이라고 기대했습니다. 반은 맞고, 반은 틀린 기대였습니다. 서울에서 새로운 기회와 관계, 편리한 교통과 풍부한 문화자원의 혜택을 누렸지만, 높아지는 집세 압박과 출근길 '지옥철'은 도통 적응이 되지 않는 일상입니다.
"다시 내가 살던 곳으로 돌아갈 수 있을까?"
그럼에도 서울로 청년들이 몰리는 건 '일자리' 때문입니다. 국가데이터처에 따르면 2024년 한해 동안 청년 4만 4000여 명이 수도권으로 향했다고 합니다. 제 주변도 고향 친구들 중 대부분이 일을 찾아 주변 중소 도시나 서울로 이주했습니다. 다시 고향으로 돌아갔던 친구들도 결국 몇 해 만에 다시 서울행 차편을 끊는 모습을 보면, 얼마나 지역에서 '적정한 삶'을 유지하는 것이 어려운지 생각해 보게 됩니다.
지역은 점점 청년이 줄어 고령화되고, 수도권은 집값이 치솟고 과밀 상태가 되고 있습니다. 어떤 근무 형태와 조건으로 일하느냐에 따라 임금 수준도 복지 혜택도 천차만별이고, 부모의 자산 정도에 따라 주거 조건과 생애 경로를 가르는 구조는 굳어진 지 오래입니다. 너도나도 서울로 가니 지역엔 또래 친구가 없고 안전한 커뮤니티를 구하는 것이 무척 어려워졌습니다. 이는 다시 지역을 떠나는 악순환의 고리입니다.
AI로 인한 노동 대체와 플랫폼 쪼개기 노동의 확산으로 청년이 안정적으로 경력을 쌓을 기회는 갈수록 협소해지고, 1인 가구의 증가와 함께 고립과 외로움을 토로하는 청년들도 늘고 있습니다. 대체 '소문의 낙원'은 어디에 있는 걸까요.
"이생망(이번 생은 망했어)"를 넘어 "현따구(현생 왜 이따구? 답 있다구!)"
하지만 "이생망(이번 생은 망했어)"이라며 자책만 하고 있을 순 없습니다. 앞으로 살아갈 날은 많으니까요(아마도?). 그래서 범청년행동은 함께 '답'을 찾고, 그 답을 찾아갈 '동료'를 찾으려고 합니다. 이번 지방선거 캠페인 슬로건이 "현따구
(현생 왜 이따구? 답 있다구!)"가 된 건 그 이유 때문입니다.