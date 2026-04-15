울산시의회

22개 단체로 구성된 '내란세력 청산과 지방권력 교체를 위한 울산지역 시민사회단체'가 15일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 공약 제안과 단일화 촉구 입장을 밝히고 있다.울산지역 시민사회단체가 울산광역시장 후보 민주-진보 단일화에 대해 "정책연대와 후보단일화 협약 참여를 제안, 후보들의 동의에도 불구하고 중앙당 차원의 결정 지연으로 논의가 진전되지 못하고 있다"며 조속한 단일화를 촉구했다.22개 단체로 구성된 '내란세력 청산과 지방권력 교체를 위한 울산지역 시민사회단체'는 15일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "선거가 임박한 상황에서 더 이상 논의를 지체할 수 없다고 판단한다"라며 "이에 내란청산과 사회대개혁이라는 그동안 확인된 공통의 이해를 바탕으로 구체적 공약을 제안한다"고 밝혔다. 이어 "이를 바탕으로 시민의 승리, 공동의 승리를 위한 후보단일화가 조속히 이뤄지기를 요구한다"고 덧붙였다.특히 시민단체는 "더 폭넓고 다양한 정당과 각계각층 단체·인사가 참여하는 '내란청산·울산대전환 시민회의(2026 시민회의)' 구성을 제안한다"라며 "우리가 제시한 분야별 공약 요구안을 바탕으로 울산의 구조적 위기 극복과 시민 삶의 전환을 위한 가치중심의 연대가 이뤄지기를 기대한다"고 밝혔다.시민단체는 이같은 요구가 "공공성·책임성·시민참여 중심의 도시 전환을 목표로 한다"라며 "이번 공약은 '민간 중심 → 공공 책임 중심' '일방 행정 → 시민참여 행정' '개별 정책 → 구조 개혁' 3가지 전환을 핵심으로 한다"고 설명했다.시민단체가 제안한 공약을 요약하면, <교통>은 ▲버스·트램 통합 운영 "울산교통공사" 설립 ▲버스 공영제 단계적 도입 및 재정구조 개혁 ▲시민참여형 노선 전면 재설계 ▲부울경 광역교통 체계 참여다.<환경·에너지>는 ▲산업단지 배출량 5년 내 20% 감축 ▲환경정보 통합 공개 및 실시간 공개 ▲재생에너지 비중 3~4% → 10~15% 확대다.<보건의료>는 ▲울산의료원 설립 (공공병원 확충) ▲울산의대 및 울산의대 대학원 울산환원과 의료인력 지역 정착 구조 구축 ▲재택의료·장애·노동자 건강체계 구축이다.<돌봄>은 ▲시장 직속 통합돌봄 담당관 신설 ▲사회서비스원 정상화 및 공공 돌봄 강화 ▲의료·복지·주거 통합 돌봄체계 구축이다.<노동>은 ▲민간위탁 축소 및 공공서비스 직접 운영 확대 ▲플랫폼·비정규직 보호 및 생활임금 확대 ▲산업재해 예방 및 원청 책임 강화다.<여성·성평>은 ▲여성정책 전담기관 독립 및 추진체계 개편 ▲폭력예방 및 성평등 교육체계 구축▲여성 고용 확대 및 산업정책 연계다.<일반행정>은 ▲시민참여조례 제정 및 참여권 법제화 ▲정책결정 과정 공개 (주간회의 공개 등)▲AI·개발사업 공공성 강화다.