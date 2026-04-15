연합뉴스

"반란군의 모습을 보면, 군복을 입은 폭도를 비롯하여 일반 좌익게열 민중과 학생들도 석기어 있는데, 특히 눈을 끄으는 것은 홍안의 여학생들이 수건으로 머리를 동이고 죽창 혹은 총을 들고 전투에 참○하고 있는 것으로, 이러한 아직 판단력이 미약한 소녀가 선동에 유혹되어 동족상잔의 와중에 끼어 있는 것을 볼 때 이번 민족적인 비극의 슬픔을 더 한층 북돕는 바가 있다."

"안호상이 학도호국단을 결성하면서 가장 염두에 둔 것은 학교 내에 존재하는 좌익 학생들을 어떻게 제거할 것이며, 혹시 학교 내에 생길지 모를 좌익사상을 근절하기 위하여 학생들의 몸과 마음을 반공사상과 군대식 집단훈련을 통해 막아보려는 것이었다."

"2·28의 경우, 대구 시내 중고등학교가 민주당의 선거 유세장에 가지 못하도록 일요일임에도 불구하고 강제 등교를 실시하자, 이를 정치적 개입으로 받아들인 대구 시내 고등학교 학도호국단 간부들이 모임을 가진 후 이에 항의하는 시위를 전개하기로 하면서 발생하였다. 3·8의 경우도 학생 시위를 주도한 것은 학도호국단이었다. 민주당 정견 발표가 예정된 3월 8일을 하루 앞둔 3월 7일, 학도호국단 간부들은 교장 관사로 불려가 학생들을 설득해 민주당 행사 참여를 막으라는 지시를 받았다. 학도호국단 간부들은 이를 학생들에 대한 심대한 정치적 침해로 받아들였고, 교장과의 면담 직후 3월 8일 시위를 준비했던 것이다."

학도호국단 사열및 시가행진학생들을 무조건 단원으로 인정하는 학도호국단의 창설이 가시화된 것은 1948년 연말이다. 그해 12월 5일 자 <경향신문>은 "국가 비상시국 수습대책의 일부로 문교부와 국방부에서는 중등학교 생도들을 중심으로 대한민국학도호국단을 결성하고저 준비 중"이라고 보도했다.그해 10월 19일 제주 4·3항쟁을 지지하는 국군 장병과 시민들이 여순항쟁을 일으켜 22일까지 순천을, 27일까지 여수를 관리했다. 이 사건이 위 기사 속의 "국가 비상시국"이다. 그해 9월 15일 개시된 주한미군 철수도 어느 정도는 비상시국 조성에 일조했다.국군 14연대 장병들과 더불어 여순항쟁에 참여한 시민들 중에는 학생들도 있었다. 항쟁이 진압된 뒤 이런 학생들의 이미지가 악마화됐다. 10월 29일 자 <경향신문>은 과장된 문체를 구사해가며 이런 보도를 했다.이승만은 안호상 문교부장관을 앞세워 학도호국단 창설을 추진했다. 학생들의 여순항쟁 참여가 준 사회적 충격과 더불어, 학생들을 군사적·사상적으로 통제하려는 정권의 욕망이 복합돼서 생겨난 결과다.<역사연구> 2004년 제14호에 실린 연정은 역사학연구소 연구원의 논문 '감시에서 동원으로, 동원에서 규율로-1950년대 학도호국단을 중심으로'는 "여순사건을 계기로 팽배해진 학생 통제의 분위기 속에서" 학도호국단이 창설됐다면서 이렇게 설명한다.이승만 정권은 학생들을 지배하고 그들의 저항을 막고자 학도호국단을 만들었다. 그렇게 만들어진 것이 4·19 때는 이승만에게 달려드는 조직으로 돌변했다. 학도호국단이라는 마당을 통해 모임을 갖고 군사훈련을 받는 습관을 길러준 것은 학생들의 시위 참여를 수월하게 만들었다.학도호국단 시스템은 시위 준비에 투입되는 초기 시간과 비용을 절감시켰다. 이로 인해 시위가 신속히 확산된 것은 정권이 시위 진압을 위한 골든타임을 놓치는 데 한몫을 했다. <비교민주주의연구> 2025년 제21집 제2호에 실린 박홍근 고려대 교육대학원 강사의 논문 '3·10 충주 학생시위의 의미: 4월혁명 과정에서 전개된 지역적 항의 실천'은 그 시스템이 학생 시위에 어떻게 활용됐는지를 보여준다.