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페르낭 레제 <기계공> 1920년퍼블릭 도메인
'인간이란 무엇인가'를 밝히고자 할 때 기계가 동물만큼이나 비교 대상으로 자주 등장한다. 과학기술 혁명이 일어난 근대와 현대에 접어들어 기계는 주요 관심 사항이었다. 처음에는 공장의 생산과정이나 기차와 같은 공공 교통 시설로 사용되었다. 나아가 얼마 지나지 않아 점차 자동차나 가전제품 등을 통해 개인의 일상으로 스며들었다.
현재는 혁명적이라고 해도 과언이 아닐 만큼 더 획기적인 변화가 진행되는 중이다. 최근에 인공지능 발달로 정신 영역에 이르기까지 인간과 매우 밀접한 관계가 되었다. 인간의 동작은 물론이고 정신활동에 의존하는 직업까지 대규모로 대체될 상황에 놓여 있다. 기계가 육체적·정신적 활동을 대신하는 경우가 많아지면서 인간과 좁혀진 경계를 놓고 논란이 벌어진다.
기계의 인간화, 인간의 기계화에 대한 찬사
프랑스 화가 페르낭 레제(1881~1955)는 기계의 인간화, 인간의 기계화 현상에 적극적이다. <기계공>은 생뚱맞은 이미지를 툭 던져 놓는다. 한 건장한 남성으로 캔버스를 가득 채운다. 막 미술을 배우기 시작한 중고생이 그린 게 아닌가 싶을 정도로 단순하고 경직된 모습이다. 어디 한구석에서도 감정을 읽기 어려울 정도로 표정이 없다.
배경으로는 몇 가지 단순한 도형이 아무렇게나 나열된 느낌이다. 스쳐 지나가듯 본다면 선과 면으로 이루어진 특이한 회화적 표현 시도로 여기며 넘어가기에 십상이다. 하지만 인물이든 배경이든 꼼꼼하게 관찰하면 화가가 의도적으로 만들어 놓은 여러 장치를 발견할 수 있다.
얼굴이나 몸은 마치 매끄러운 표면을 지닌 함석 조각을 적당한 크기로 잘라 붙인 기분이 든다. 머리와 이마, 뺨을 보면 매끈한 금속성 물체의 둥그런 표면에서 접하는 독특한 명암과 차가운 느낌이 그대로 전해진다. 팔이나 손, 심지어 각각의 손가락조차 독립적인 쇠파이프와 쇳조각을 제작하여 조립해 놓은 듯하다.
반복적으로 떼었다 붙였다 해도 아무런 문제가 없지 않을까 싶다. 손가락에 끼운 두 개의 반지, 손가락 사이의 담배가 기계의 일부 부품 같다. 담배에서 피어오르는 연기조차 금속성이다. 심지어 팔뚝에 문신으로 박아놓은 닻 그림이 제품에 인쇄해 놓은 상표로 보인다.
인물의 배경도 추상적인 무늬는 아니다. 몬드리안 그림에서 흔히 접하는 추상적인 선과 면의 조합과 다르다. '기계공'이라는 제목이 아니어도 두어 군데 기계 장치로 보이는 모습이 있다. 공장의 생산 공정에 사용되는 대형 기계일 수 있다. 아니면 어디 큰 건물의 기관실, 혹은 팔뚝의 닻 문신을 고려할 때 큰 배 기관실의 각종 기계 장치와 파이프일 수도 있다.
기계와 인간이 상당히 친근하게 연결되어 있다. 인물의 느낌은 물론이고 구성에서 색에 이르기까지 전반적으로 힘찬 분위기임을 고려할 때, 기계화된 인간을 향한 밝고 희망적인 메시지를 풍긴다. 그렇다고 해서 인간과 기계의 구분이 아예 사라진 상태는 아니다. 화가가 의도적으로 구분한 인상을 받는다.
배경의 기계는 전반적으로 평면 구성에 치중한 데 비해, 인물은 과도하다 싶을 정도의 입체 묘사로 구별한다. 색도 둘을 가르는 수단이다. 뒤편의 기계에는 생경해 보일 만큼 선명한 원색을 배치하여 인간과 거리를 만든다. 기계와 인간이 동일한 존재는 아니다. 둘 사이의 조화 관계 정도라고 봐야 한다.
기계의 차가운 표면처럼 감정 전달과 거리를 둔 점은 레제의 말을 고려할 때 지극히 의도적이다. "표정은 나에게 있어 항상 너무 감상적이었다. 나는 인간의 얼굴을 단지 물체로 느낄 뿐만 아니라 기계를 좋은 조형적 대상으로 생각했기에, 얼굴에도 같은 조형성을 부여하려고 했다." 표정을 제거하고 대신 기계로 표현 가능한 동작을 통해 전달한다.
인간의 감정도 기계적 작용으로 묘사
레제는 단순히 인간의 외적인 생김새나 동작을 기계적으로 표현하는 데 머물지 않는다. 인간의 민감한 감정까지도 기계적인 작용으로 연결한다. 심지어 타인과의 교감이라는 지극히 섬세한 감정에도 적용한다. 비슷한 시기에 그린 <남자와 여자>에서 확인할 수 있다.
무심코 보면 사람이 있기는 한가 싶다. 제목이 아니었으면 선과 도형 그리고 색으로 이루어진 추상화로만 여기는 사람이 적지 않을 것이다. 중앙의 오른쪽이 남자, 왼쪽이 여자다. 남자는 굵은 파이프 모양인 데다 무채색으로 묘사해서 강인한 인상을 준다. 이와 달리 여자는 긴 머리에 가녀린 느낌이고, 원색에 가까운 색상으로 화려하게 꾸몄다.