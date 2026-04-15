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더불어민주당 지방선거 홈페이지최대호 안양시장과 임병택 시흥시장, 이재준 수원시장이 14일 6·3 지방선거 기초단체장 후보로 결정됐다. 이들은 경선에서 승리해 본선 후보가 됐다.성남시장 후보는 김병욱 전 청와대 정무비서관이, 과천에서는 김종천 전 과천시장이 최종 후보가 됐다. 의왕은 정순욱 전 광명 부시장이, 가평은 김경호 전 경기도의원, 연천은 박충식 전 연천군의원이 본선 후보가 됐다.과반 득표자가 없는 고양과 김포, 안산, 평택에서는 상위 득표자 2명이 오는 19~20일 결선을 치른다. 안산에서는 김철민 전 국회의원과 천영미 전 경기도의원이 맞붙고 평택에서는 공재광 전 평택시장과 최원용 전 평택부시장이 대결한다. 고양은 명재성 전 덕양구청장과 민경선 전 경기교통공사 사장이, 김포는 정하영 전 김포시장과 이기형 경기도의원이 경쟁한다.민주당 경기도당은 지금까지 경기도 기초단체 31곳 중 16곳의 후보가 확정했다. 광명(박승원)과 양주(정덕영), 화성(정명근), 여주(박시선), 용인(현근택), 안성(김보라), 포천(박윤국), 양평(박은미) 등 8곳은 이미 후보가 확정됐다.이 중 화성시 정명근, 광명시 박승원, 안성시 김보라 후보 등은 현직 시장이다. 민주당 기초단체장 9명 중 6명이 본선 후보가 된 것이다. 파주 김경일 시장은 서진웅 전 경기도의원과, 부천 조용익 시장은 손배찬 전 파주시의회 의장과 경선을 치른다. 정장선 평택시장은 선거 불출마를 선언했다.최대호 안양시장은 4선 도전이라는 기록을 세우게 됐다. 임병택 시흥시장과 박승원 광명시장, 김보라 안성시장은 3선 연임에 도전하게 됐다.최 시장은 이미 3선을 했지만, 연임이 아니기에 이번에 한 번 더 안양시장에 출마할 수 있다. 지난 2010년 지방선거에서 민주당 후보로 안양시장 선거에 출마해 현직 시장이던 한나라당 이필운 후보를 4.2%p 차이로 누르고 당선했다. 2014년 지방선거에서는 새누리당 이필운 후보에 930표(0.33%p) 차이로 밀려 낙선했다. 2018년 지방선거에서 현직 시장이던 자유한국당 이필운 후보를 17.93%p 차이로 누르고 재선에 성공했다. 2022년 지방선거에서 국민의힘 김필여 후보를 1.29%p(3409표) 차이로 누르고 3선 고지에 올랐다.임병택·박승원·김보라 시장은 이번 선거에서 승리하면 3선 연임에 성공한다. 세 명 모두 경기도의원을 거쳐 시장이 됐다는 공통점이 있다. 특히 임 시장은 아직 국민의힘에서는 시흥시장 후보를 확정하지 못해, 무투표 당선 가능성이 거론되는 상황이라 3선 염임이 청신호가 켜졌다는 분석이 나온다.