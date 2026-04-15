광주광역시의회

광주광역시의회 정다은 의원.6·3 지방선거 더불어민주당 광주광역시 북구청장 경선에서 탈락한 정다은 전 후보가 청년 가산이 적용되지 않았다며 민주당 중앙당 공직선거후보자추천재심위원회(재심위)에 청구한 재심이 받아 들여지지 않았다.15일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면 민주당 중앙당은 재심위는 최근 정다은 전 후보가 '경선 결과에 이의가 있다'며 신청한 재심을 각하했다.정 전 후보는 앞선 8일부터 10일까지 국민참여경선 방식(권리당원 투표 50％·안심번호 선거인단 투표 50％ 합산)으로 치러진 결선에서 신수정 후보에게 져 탈락했다.정 후보 측은 경쟁자가 같은 여성 후보일 경우 청년 후보자에게 추가로 가점을 줘야 한다는 이유 등으로 재심을 신청했으나 각하됐다.한편, 광주 북구청장 선거는 민주당 신수정 후보와 진보당 김주업 후보가 본선에서 맞붙는다.신 후보가 본선에서 이기면 광주 최초 여성 구청장으로 이름을 올리게 된다.민주당 텃밭인 광주는 1995년 민선 지방자치 출범 이후 현재까지 단 한 차례도 여성 기초단체장이 배출되지 않았다.올해 지방선거는 오는 5월 14∼15일 후보자 등록을 시작으로, 같은 달 21일부터 본격적인 선거운동에 돌입한다.사전투표는 5월 29∼30일, 본 투표는 6월 3일 실시한다.