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릴리우오칼라니 여왕위키미디어 공용
릴리우오칼라니는 하와이 최초의 여왕이자 군주정 하와이의 마지막을 지켜본 최후의 왕이었다. 릴리우오칼라니를 마지막으로 하와이에는 공화국이 들어섰다. 공화정이 익숙한 현대인들에게 이는 긍정적인 역사의 흐름으로 보일지 모르겠다.
하지만 실상은 아주 달랐다. 사탕수수 재배에 적합한 기후를 가진 하와이 땅을 태평양 건너 미국은 일찌감치 눈독을 들이고 있었다. 1820년 선교사를 선두로 하와이에 들어온 미국인 자본가들은 사탕수수를 재배하며 친미 왕조를 들이기 위해 영향력을 행사했다. 그리고 이 섬의 경제권을 야금야금 차지해 갔다. 그리고 릴리우오칼라니는 하와이가 미국 자본가들에게 휘둘리는 현실을 탐탁지 않아 했다.
릴리우오칼라니는 하와이가 경제적, 정치적으로 미국으로부터 완전히 독립하기 위해선 사탕수수밭 국유화 등의 혁신적 조치가 필요하다고 생각하고 있었다. 그래서 그녀는 자신의 오빠이자 전임 군주였던 칼라카우아 왕이 미국에 무역 특혜를 주는 법안에 서명할 때도 명시적인 반대 의사를 표했다.
미국 정부와 자본가들이 이 여왕이 즉위하던 때부터 탐탁지 않아 했던 건 당연했다. 릴리우오칼라니는 하와이의 주권을 강화하기 위해 군주제의 권력을 회복하고 유권자의 자격 요건인 재산 소유 기준을 완화하는, 경제적으로 소외된 사람도 투표권을 가지도록 하는 내용의 새로운 헌법을 추진했다. 그리고 결정적으로 헌법 개정안은 미국인과 유럽인의 참정권과 경제권을 제한했다.
사랑으로 버텼고 사랑해서 물러난 군주
지금도 미국이 자신들의 야욕을 위해 다른 나라의 정치에 간섭하거나 아예 침공까지 하는 것처럼 그때의 행태도 다를 게 없었다. 이미 릴리우오칼라니를 쫓아낼 생각을 하고 있던 미국은 이 새로운 헌법 개정안이 발표되자 '미국인을 보호한다'는 빌미로 하와이에 군대를 상륙시켰다. 곧이어 이들은 하와이 왕조의 종식을 선언하고, 사실상 꼭두각시나 다름없는 임시정부를 만들어서 하와이를 아예 미국으로 병합시킬 계획을 추진해 나갔다.
릴리우오칼라니는 퇴위를 선언하지 않고 끝까지 버텼다. 하지만 왕정 복구를 위한 저항이 일어나고, 그 결과 자신의 지지자들이 감옥에서 죽거나 다칠 위기에 처하자 결국 여왕의 자리에서 물러날 것을 약속하였다. 이런 야만적인 병합에 대해 미국은 먼 훗날 클린턴 정부에서야 처음으로 사과 의사를 밝혔다.
릴리우오칼라니는 그토록 사랑하던 하와이를 지키기 위해 유폐와 군인들의 감시 속에서도 퇴위를 선언하지 않았다. 그러나 역설적으로 그토록 사랑했던 하와이인들이 죽거나 고통 받는 것을 막기 위해서 여왕의 자리에서 내려왔다. 사랑으로 버텼고 사랑해서 물러난 셈이다. 이처럼 릴리우오칼라니는 하와이와 이 나라의 고유문화와 사람들을 사랑했다.
특히 여왕은 아이들을 무척 사랑했다. 아이들이 좋은 교육의 기회를 제공 받아 지혜와 지식을 가진 성인으로 성장시키는 것이 그녀가 가진 철학이었다. 또한 릴리우오칼라니는 훌라와 전통 음악과 같은 하와이만의 문화가 하와이인의 정체성을 형성하는 중요한 뿌리임을 주장했다.