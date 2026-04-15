최대호 캠프

최대호 안양시장 예비후보가 지난 4월 9일 안양아트센터에서 출마 기자회견을 하고 있다.더불어민주당 안양시장 후보로 최대호 현 시장이 공천 확정됐다.14일, 경선 결과 발표 직후 언론에 배포한 입장문을 통해 최대호 안양시장 예비후보는 "뜨거운 지지와 성원에 깊이 감사드린다. 무엇보다 경선에 참여해 함께 경쟁해 주신 임채호 예비후보에게도 진심 어린 경의와 감사 인사를 전한다"며 "경선 결과로 드러난 시민들과 당원 동지의 지지와 성원은 본선 승리로 꼭 보답하겠다"고 다짐했다.특히 "앞으로 모든 민주당 후보들이 '원팀'이 되어 안양시 발전을 위한 공약을 공유하고 함께 힘을 모아 나가겠다"며 "저 최대호는 경선에 앞서 밝힌 출마선언문에 제시한 공약들을 꼭 지키겠다"고 밝혔다.또한, "본선에서 승리해 안양의 미래 발전과 재도약을 위한 기틀을 완성하고, AI 혁신 클러스터 구축을 통한 선도도시 구축, 경부선 철도 지하화, 박달스마트시티 조성, 안양교도소 부지 미래성장 거점 개발 등 주요 공약들을 통해 안양의 경제 구조를 재편하겠다"며 "이와 함께 광역철도망 8개 노선, 18개 역세권 중심 도시를 구축해 안양의 새역사를 만들어내겠다. 저 최대호가 검증된 실력으로 이 모든 것을 증명하고 안양의 미래 100년 발전의 초석이 되겠다"고 강조했다.아울러 "무엇보다 이재명 정부의 국정철학과 더불어민주당이 지향하는 이념과 가치를 이번 지방선거에 투영시켜 시민주권이 실현되는 안양시를 만들겠다"며 "반드시 본선 승리로 이 모든 것을 시민들과 함께 만들어내겠다"고 다짐했다.