더불어민주당 경기도당

로고더불어민주당 경기도당이 6·3 지방선거를 앞두고 기초단체장 후보 선출을 위한 경선 결과를 발표했다.민주당 경기도당 선거관리위원회는 14일 '제9회 전국동시지방선거 공직선거후보자 선출을 위한 경선 결과(제14차)'를 공고하고, 지난 13일부터 14일까지 진행된 경선 결과를 공개했다.공고에 따르면 일부 지역에서는 과반 득표자가 나와 결선투표 없이 후보가 확정됐고, 일부 지역은 결선을 통해 최종 후보를 가리게 된다.단수 후보로 확정된 지역은 ▲수원특례시장 이재준 현 수원시장 ▲성남시장 김병욱 전 청와대 정무비서관 ▲안양시장 최대호 현 안양시장 ▲과천시장 김종천 전 과천시장 ▲의왕시장 정순욱 전 경기도지사 비서실장 ▲시흥시장 임병택 현 시흥시장 ▲가평군수 김경호 더불어민주당 정책위원회 부의장 ▲연천군수 박충식 반딧불이에너지협동조합 이사 등이다.결선이 진행되는 지역은 ▲평택시장 공재광 전 평택시장, 최원용 민주당 대표 민생특보 ▲안산시장 김철민 전 안산시장, 천영미 전 제21대 대통령선거 이재명 후보 직속 정무특보 ▲고양특례시장 명재성 민주당 정책위 부의장, 민경선 민주당 대표 특별보좌역 정책특보 ▲김포시장 이기형 민주당 대표 특별보좌역, 정하영 전 김포시장 등이다.민주당은 결선 지역에 대해 추가 경선을 진행해 최종 후보를 확정할 예정이다.이번 경선 결과에 대한 이의 신청은 발표 시점인 14일 오후 9시를 기준으로 48시간 이내 중앙당 공직선거후보자추천재심위원회에 접수할 수 있다.