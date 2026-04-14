유성호

조국 조국혁신당 대표가 14일 오전 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열어 6.3 지방선거와 함께 치러지는 평택을 국회의원 재선거에 출마하겠다고 선언했다.조국 조국혁신당 대표가 장고 끝에 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 결정하면서 후폭풍이 거세다. 당 대표가 일찍이 출마해 평택을에 공을 들여왔던 진보당은 '뒤통수를 맞은 격'이라며 불쾌감을 드러냈고, 더불어민주당도 "평택을은 험지가 아니다"라며 견제에 나섰다.선거 승리를 위해서는 국민의힘 후보에 맞서 단일 전선을 꾸려야 할 상대인 민주당과 진보당 양쪽에서 모두 환영을 받지 못한 셈이다.진보당은 조국 대표의 선택에 가장 크게 반발하고 있다. 14일 오후 '진보당-민주당 부산울산경남 단일화' 제안을 위해 국회 소통관을 찾은 윤종오 진보당 의원은 기자들과 만나 "(조 대표의 평택행은) 그간 우리가 2년 간 같이 싸워왔던 걸로 볼 때 과연 올바른 선택인가, 진보당을 얕잡아본 게 아닌가 하는 생각이 든다"라며 "하남(갑)에 갔다면 진보당과 척 질 일도 없을 텐데, (앞으론) 진보당을 넘어야 되고, 민주당이 후보를 내면 그것도 넘어야 하는데 얼마나 서로 상처 받겠나"라고 말했다.윤 의원은 "(조국 대표가 출마하며) 이런 걸 좀 간과하지 않았나 싶어서 솔직히 많이 섭섭하다"고 덧붙였다. 앞서 김재연 진보당 대표 또한 "오랜 고심 끝에 내놓은 조 대표 답이 고작 제가 당의 명운을 걸고 뛰는 평택이냐"라며 불편한 심기를 감추지 않은 바 있다.김종훈 진보당 울산시장 후보 또한 앞서 오마이TV <박정호의 핫스팟> 출연 전 출마 소식을 듣고 "광장에서 함께 싸우고 정치 개혁을 위해 힘을 모았던 사이인데, 사전에 충분한 숙의와 논의가 없었던 게 아쉽다"며 "정치가 참 냉정하다는 생각이 든다"고 말했다.민주당 역시 조 대표의 평택을 출마에 떨떠름한 표정이다. 경기 평택시병이 지역구인 민주당 김현정 원내대변인은 이날 당 원내대책회의 뒤 기자들과 만나 "경기 평택을은 지난 총선과 대선에서도 (민주당이) 압승했고, 신도시와 젊은 층, 삼성전자 등이 들어와 있어 (조 대표가 말하듯) 험지가 아니다"라며 "그렇게 따지면 다른 지역인 경기 하남갑이 더 험지"라고 말했다.