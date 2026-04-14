진보당 광주광역시당

진보당 전남광주통합특별시장, 특별시의원 예비후보들이 14일 광주시의회에서 기자회견을 열고 정부의 통합 예산 지원과 광역의원 정수 확대를 촉구하고 있다.진보당 전남광주통합특별시장, 특별시의원 예비후보들이 14일 정부의 통합 예산 지원과 광역의원 정수 확대를 촉구했다.이종욱 특별시장 후보, 김태진·소재섭·곽강현·김선미·박미경 등 시의원 후보들은 이날 광주시의회에서 기자회견을 열고 "통합 준비에 필요한 예산 573억원이 이번 추경에 전혀 반영되지 않은 점에 깊은 유감을 표명하며 차선책으로 해당 예산을 특별교부세로 지원할 것을 이재명 정부에 다시 한번 촉구한다"고 밝혔다.이어 "이 예산은 정보시스템 통합과 안내표지판과 공공시설물 정비, 3개 청사 재배치 등 통합 초기 필수 비용이자 행정 공백을 막고 통합의 기초를 놓는 필수 예산"이라고 강조했다.그러면서 "정부 지원 대책이 없다면 이재명 정부발 행정통합은 출발부터 시민의 불신과 불확실성을 키울 수밖에 없을 것"이라며 "행정안전부는 특별교부세 573억원을 즉시 지원해야 한다"고 말했다.이들은 또 "통합시의회의 불균형과 불평등을 해소하기 위해선 중대선거구제를 실시하고 비례의원 정수를 늘려야 한다"며 "민주당은 호남에서 보여주기식 최고위원회의만 열지 말고 호남의 민생과 정치적 현안에 거대 집권당으로서 책임감 있는 모습을 보여야 할 것"이라고 밝혔다.