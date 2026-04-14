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최민호 국민의힘 세종시장 예비후보는 14일 오전 11시경 조치원읍 서창리 일대에서 100km 지점을 통과하며 당초 목표를 달성했다.최민호 예비후보 캠프
최민호 국민의힘 세종시장 예비후보가 세종시 전역을 도보로 누비는 '세종종주 100km' 행보를 이어가는 가운데, 14일 오전 11시경 조치원읍 서창리 일대에서 100km 지점을 통과하며 당초 목표를 달성했다고 밝혔다.
최 예비후보는 지난 7일 종주를 시작한 이후 약 일주일간 세종시 전역을 순회했다. 단순한 이동을 넘어 시민 생활 공간에 머무르는 체류형 소통 방식을 병행하며 민심 청취에 집중했다는 설명이다.
실제 종주 과정에서는 고운동 경로당에서 숙박을 진행하기도 했다. 장군면, 종촌동, 나성동, 금남면 등 신도시와 읍면 지역을 아우르는 동선을 통해 지역 간 생활 여건과 현안을 체감했다.
일부 구간에서는 하루 19km 이상을 이동하며 현장 접촉을 확대했고, 민심 청취 일정이 늘어나면서 실제 이동 거리는 당초 계획을 넘어선 것으로 전해졌다.
최 후보는 100km 돌파 직후 소회를 통해 "길 위에서 만난 수많은 시민들의 손길과 눈빛이 가장 큰 힘이었다"며 "이번 100km의 발자취는 향후 정책 구상의 가장 생생한 지도가 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "생활 속 불편 사항부터 행정수도 완성에 대한 시민 염원까지 직접 확인했다"며 정책 반영 의지를 강조했다.