최민호 후보 캠프

지난 4월 8일, 장군면에서 세종종주 100km 여정을 펼치고 있는 최민호 예비후보종주 일정은 정책 메시지와도 맞물려 전개됐다. 이동 중이던 13일에는 행정수도 완성과 관련해 여야 정치권과 시민사회가 참여하는 '범정치·범시민 추진연합체' 구성을 제안했다. 행정수도 명문화가 개헌 논의에서 제외된 점을 지적하고, 특별법 추진과 개헌 병행 필요성을 강조한 것이다.최 후보는 앞으로 소정면까지 약 30km를 추가로 이동하며 종주를 이어갈 계획이다. 남은 구간에서는 농업 현장과 소상공인들의 목소리를 집중적으로 청취하고, 지역 맞춤형 공약을 구체화하는 데 주력할 것이라는 설명이다.최 후보는 15일 최종 완주를 앞두고 "남은 구간은 세종시 구석구석을 하나로 잇는 진심의 연결고리가 될 것"이라며 "길 위에서 저를 만나면 언제든 불러 세워 여러분의 이야기를 들려달라. 시민 여러분의 응원이 저를 걷게 하는 가장 큰 에너지"라고 밝혔다.