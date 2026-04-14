울산시의회

국민의힘 임현철 울산 남구청장 후보와 남구 시의원 구의원 후보들이 14일 울산시의회 프레스센터에서 결의를 밝히고 있다.임현철 국민의힘 울산 남구청장 공천자와 시·구의원 출마자들이 14일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "6.3지방선거를 네거티브와 비방이 아닌 깨끗한 정책선거로 치를 것을 구민 앞에 엄숙히 결의한다"고 밝혔다.울산 남구 출마자들은 "남구의 미래를 정쟁에 맡길 수 없다"라며 "오직 민생과 정책으로 승부하겠다. 울산의 심장 남구를 다시 뛰게 할 원팀이 되겠다"는 결의도 했다.이들은 "구청장 혼자서는 할 수 없고 시의원, 구의원이 수레 바퀴처럼 함께 굴러가야 한다"라며 "임현철 남구청장 후보의 '3대 권역 개발'과 '3대 벨트 구축' 공약을 함께 완성하겠다. 지방자치단체, 광역시, 중앙정부가 협력하는 '원스톱 행정'을 통해 성과를 낼 것"이라고 밝혔다.또 "책상의 행정이 아닌 현장의 발소리로 답하겠다"라며 "침체된 상권을 살리며 주거 환경을 개선하는 실질적인 변화를 만들 것"이라고 밝혔다.특히 "구청장 직속 '민생경제 119기동단'을 운영하여 구민의 삶을 개선할 것"이라며 "의정 및 행정 경험을 갖춘 '실전형 전문가 팀'을 통해 단순히 약속에 그치지 않고 예산 확보와 규제 혁파를 통해 가시적인 성과를 만들어낼 것"이라고 강조했다.그러면서 "지금 남구에 필요한 것은 연습이 아니라 실천"이라며 "과거에 안주하는 세력이 아니라 미래를 설계하는 세력이 필요하므로 비방보다는 비전을, 정쟁보다는 정책을 최우선에 두겠다. 국민의힘 원팀에게 남구의 미래를 맡겨달라"고 요청했다.