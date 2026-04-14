윤종오 제공

진보당 김종훈 울산시장 예비후보(가운데)와 진보당 윤종오 원내대표가 14일 국회 소통관에서 울산시장 후보 단일화를 제안하고 있다.6.3지방선거에서 울산광역시장 후보 민주-진보 단일화가 화두로 떠오른 가운데 진보당 김종훈 울산시장 예비후보가 14일 국회로 가 "당 대 당 논의도 필요하지만 후보들이 먼저 나서야 한다"며 "토론회, 공동 인터뷰 등 어떤 형식이든 정책과 비전을 중심으로 시민과 함께하는 단일화를 시작하자"고 제안했다.김종훈 예비후보는 이날 오후 2시 20분 국회 소통관에서 진보당 윤종오 원내대표가 함께 기자회견을 열고 "내란청산과 지방선거 승리를 위한 민주·진보·개혁 세력 간 단일화를 공식 제안한다"며 이같이 밝혔다.김종훈 예비후보는 "이번 지방선거의 가장 큰 목표는 내란청산"이라며 "부울경은 내란세력 청산의 중요한 척도인 만큼 민주·진보 세력이 총단결해 반드시 승리해야 한다"고 밝혔다. 이어 "이제는 민주당이 단일화에 대한 분명한 입장을 밝힐 때"라고 촉구했다.김 예비후보는 "울산 곳곳에서 매일 주민들을 만나뵈며 이런 말씀을 많이 듣고 있다"라며 "이번엔 꼭 달라져야 한다, 울산도 대전환해야 한다는 절절한 요구다. 저 역시 내란청산을 위해 모두가 힘합쳐 반드시 승리해야 한다고 말씀드리고 있다. 그것이 국민들의 준엄한 명령이라고 생각한다"라고 밝혔다.이어 "특히나 이번 지방선거에서 부울경은 내란 청산의 중요한 척도가 될 것"이라며 "여론조사 수치로 안심할 수 없는, 언제든 내란세력이 부활을 꿈꿀 수 있는 곳이라 끝까지 사력을 다해야만 이길 수 있는 싸움"이라고 강조했다.또 "내란 직후 치러진 대선에서의 결과도 그렇고, 당장 지난번 총선 결과도 그러했다"라며 "부울경에서는 누가 뭐래도 민주, 진보, 개혁 세력이 총 단결해서 최대한의 승리를 만들어낼 최선의 방법을 찾아야 한다"고 덧붙였다.윤종오 원내대표는 "울산은 민주진보 단일화가 승패를 좌우하는 곳"이라며 "누가 떨어지고 배제되는 무미건조한 단일화가 아니라 시민들의 열망이 분출하는 이기는 단일화가 필요하다"고 밝혔다.이어 "(김종훈, 김상욱) 두 후보가 함께 울산이 처한 문제와 대안을 논의하는 시민 공론장을 연다면, 시민 알 권리가 충족되고 본선 경쟁력도 올라 갈 것"이라고 강조했다.