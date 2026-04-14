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26.04.14 18:17최종 업데이트 26.04.14 18:29
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6·3 지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시장 본선 후보로 선출된 민형배 의원(광주 광산을).연합뉴스

6·3 지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시장 본선 후보로 민형배 후보(국회의원·광주 광산을)가 최종 선출됐다.

더불어민주당은 14일 전남광주통합특별시장 결선 투표 결과 민 후보가 김영록 후보(전남지사)를 꺾고 본선 후보로 확정됐다고 밝혔다.

3선에 도전했던 김 후보는 양자 대결로 치러진 최종 결선에서 고배를 마셨다.

민 후보는 이번 경선에서 강기정 광주광역시장과 김 후보 등 광주와 전남 현역 단체장, 전남 동부권과 서부권의 맹주 주철현·신정훈 후보 등을 따돌리고 본선 후보로 뽑히는 저력을 과시했다.

특히 경선 앞뒤로 실시한 각종 여론조사에서 1위를 유지하며 이른바 '대세론'을 형성해왔다.

본선에서는 국민의힘 이정현 전 공천관리위원장과 안태욱 전 광주시당위원장 중 1명, 정의당 강은미 후보, 진보당 이종욱 후보 등과 초대 특별시장 자리를 놓고 경쟁을 벌인다.

한편 민주당은 지난 12일부터 이날까지 사흘 동안 권리당원 투표 50%와 일반 시민 안심번호 여론조사 50%를 합산하는 국민참여경선 방식으로 전남광주통합특별시장 결선 투표를 진행했다.
#민주당 #민형배 #전남광주통합특별시장 #경선 #확정

6.3 지방선거
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