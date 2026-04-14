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6·3 지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시장 본선 후보로 선출된 민형배 의원(광주 광산을).6·3 지방선거 더불어민주당 전남광주통합특별시장 본선 후보로 민형배 후보(국회의원·광주 광산을)가 최종 선출됐다.더불어민주당은 14일 전남광주통합특별시장 결선 투표 결과 민 후보가 김영록 후보(전남지사)를 꺾고 본선 후보로 확정됐다고 밝혔다.3선에 도전했던 김 후보는 양자 대결로 치러진 최종 결선에서 고배를 마셨다.민 후보는 이번 경선에서 강기정 광주광역시장과 김 후보 등 광주와 전남 현역 단체장, 전남 동부권과 서부권의 맹주 주철현·신정훈 후보 등을 따돌리고 본선 후보로 뽑히는 저력을 과시했다.특히 경선 앞뒤로 실시한 각종 여론조사에서 1위를 유지하며 이른바 '대세론'을 형성해왔다.본선에서는 국민의힘 이정현 전 공천관리위원장과 안태욱 전 광주시당위원장 중 1명, 정의당 강은미 후보, 진보당 이종욱 후보 등과 초대 특별시장 자리를 놓고 경쟁을 벌인다.한편 민주당은 지난 12일부터 이날까지 사흘 동안 권리당원 투표 50%와 일반 시민 안심번호 여론조사 50%를 합산하는 국민참여경선 방식으로 전남광주통합특별시장 결선 투표를 진행했다.