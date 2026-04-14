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대전광역시사회복지협의회는 14일 대전시의회 북문 앞에서 기자회견을 열어 6.3지방선거 5대 공통정책과 직능영역별 57개 정책 요구안을 발표했다.오마이뉴스 장재완
대전 지역 사회복지 종사자들이 6.3지방선거를 앞두고 사회복지 종사자 처우개선과 복지정책 확대를 위한 정책요구안을 발표했다.
대전광역시사회복지협의회(회장 김현채)는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 대전광역시사회복지기관연대와 함께 14일 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고, 5대 공통정책과 직능영역별 57개 정책요구안을 발표했다.
이날 기자회견에는 지역 사회복지 종사자 및 관계자 100여 명이 참석했다. 이들은 약 80쪽 분량의 정책제안서를 들고 "복지수도 대전은 약속말고 예산으로!", "시민복지 증진은 처우개선이 먼저다!", "현장의 목소리를 정책으로 응답하라"는 등의 구호를 외쳤다.
이날 이들이 발표한 5대 공통 정책은 ▲ 사회복지시설 종사자 처우개선 ▲ 사회복지사업법에 따른 사회복지시설 인력 배치 기준 준수 ▲ 보건복지부 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 준수 ▲ 대전시 5개 구 사회복지협의회 활성화를 위한 사업비 지원 ▲대전광역시사회공헌지원센터 설치 등이다.
이와 함께 직능영역별 세부 정책도 제시했다. 분야별로는 ▲ 아동·청소년복지 14개 ▲ 노인복지 9개 ▲ 장애인복지 20개 ▲ 여성·가족복지 5개 ▲ 지역복지 9개 등 총 57개 정책이다.
대전사회복지기관연대는 29개 사회복지 직능단체가 참여하고 있으며, 지난 6개월 동안 현장의 목소리를 담기 위한 회의와 논의를 통해 이번 정책 제안을 마련했다.
"사회복지 종사자, 과중한 업무와 열악한 처우 속 헌신만 요구 받아"