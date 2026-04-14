오마이뉴스 장재완

대전광역시사회복지협의회는 14일 대전시의회 북문 앞에서 기자회견을 열어 6.3지방선거 5대 공통정책과 직능영역별 57개 정책 요구안을 발표했다.이들은 이날 기자회견에서 "초고령화, 돌봄 공백, 복지 사각지대의 고착화 등으로 지역사회가 복합적인 복지위기에 직면해 있다"고 강조했다. 또한 "이러한 위기 속에서도 사회복지 현장은 시민의 삶 가장 가까운 곳에서 버텨왔지만, 현장을 지키는 종사자들은 과중한 업무와 열악한 처우 속에서 여전히 헌신만을 요구받고 있다"고 지적했다.그러면서 이들은 "이번 정책제안은 단순한 선언이 아니라 시민의 삶을 지키고, 종사자의 존엄을 지키기 위한 절박한 마음을 담고 있다"며 "이번 제안이 대전복지를 바꾸는 작은 시작이 되기를 간절히 바란다"고 밝혔다.이들은 앞으로 지방선거에 출마하는 대전광역시장, 시의원, 교육감 후보자들에게 정책 제안서를 전달하고, 간담회를 통해 각 후보자의 입장을 확인해 나간다는 계획이다.한편 대전사회복지기관연대는 29개 사회복지 직능단체가 참여하고 있으며, 지난 6개월 동안 현장의 목소리를 담기 위한 회의와 논의를 통해 이번 정책 제안을 마련했다.