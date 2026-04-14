임전수 예비후보 캠프

금강수목원 지킴이 활동에 동참하고 있는 임전수 세종시교육감 예비후보충청남도의 민간 매각 추진 논란으로 공공성 훼손 우려가 제기되고 있는 금강수목원과 관련해 임전수 세종시교육감 예비후보가 현장 활동에 참여하며 세종 시민사회의 공공성 보전 요구에 힘을 보탰다.임 예비후보는 지난 13일 세종시 어진교차로 일원에서 진행된 '금강수목원 지킴이 활동' 캠페인에 참여해 시민들과 함께 금강수목원 민간 매각 추진에 대한 우려를 공유했다. 그는 이 자리에서 "공공재인 금강수목원은 투기의 대상이 될 수 없다"며 생태 자산의 공공성 유지 필요성을 강조했다.앞서 지난 4일 열린 '금강수목원 지키기 걷기대회'에도 참여한 임 예비후보는 "아이들에게 물려줄 세종의 교실은 건물 안에만 있지 않다"며 "푸른 숲을 지켜내는 것이 곧 미래 세대를 지키는 일"이라고 밝혔다. 자연환경 자체가 교육의 중요한 기반이라는 점을 강조한 발언이다.임 예비후보는 14일 교권 보호 문제와 관련해서도 논평을 통해 입장을 밝혔다. 전날 충남 계룡시의 한 고등학교에서 발생한 교사 폭행 사건을 언급하며 깊은 우려를 표했다. 그는 "28년을 교사로 살아온 사람으로서 이 소식 앞에 말을 잇기가 어렵다"며 "무엇보다 피해 선생님의 빠른 쾌유를 진심으로 바란다"고 밝혔다.이어 교권 침해가 구조적으로 심화되고 있다고 지적하며, 교권보호위원회 심의 기준으로 집계된 상해·폭행 사례가 2020년 106건에서 2024년 502건으로 5년 만에 다섯 배 가까이 증가했다고 설명했다. 그는 "교사가 피해를 입고도 민원과 법적 분쟁을 혼자 감당하는 구조를 더 이상 외면할 수 없다"고 강조했다.임 예비후보는 대응 해법으로 교육청 중심의 보호 체계 구축을 제시했다. ▲악성 민원 교육청 직접 대응 ▲법률·심리·행정 통합 지원 시스템 구축 ▲'교육활동보호 원스톱지원센터' 설치·운영 등을 통해 교사 보호를 제도화하겠다는 구상이다.또한 피해 교사의 회복 지원을 위해 전문 상담과 치유 프로그램을 확대하고 안정적 복귀 환경을 마련하겠다고 밝혔다. 그는 "교사가 안심하고 가르칠 수 있어야 아이들이 제대로 배울 수 있다"며 "교육감이 직접 방패가 되어 교육활동 보호의 최전선에 서야 한다"고 강조했다.임전수 예비후보의 이번 행보는 생태 환경 보전과 교권 보호를 동시에 핵심 교육 가치로 제시했다는 점에서 주목된다. 그는 금강수목원 보전을 통해 미래 세대의 생태 교육 기반을 강화하고, 교권 보호를 통해 교사가 교육 본연의 역할에 집중할 수 있는 환경을 구축하겠다는 구상을 내놓고 있다.임 예비후보는 "환경과 교육 현장 모두에서 아이들의 미래가 중심이 되어야 한다"며 "세종 교육의 새로운 기준을 세워가겠다"고 밝혔다.한편 임전수 예비후보는 시민사회와의 지속적인 소통을 이어왔으며, 세종민주혁신교육포럼 대표이자 교육자치혁신연대 상임대표로 활동 중이다. 세종시교육청 교육정책국장과 세종교육연구원 원장을 역임했고, 28년간 중·고등학교 국어교사로 현장을 경험한 교육 전문가로 평가된다. 현재는 세종 민주진보교육감 단일화 추진위원회 추대 후보로서 진보 진영의 교육개혁과 교권 회복 의제를 핵심 과제로 제시하고 있다.선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면, 14일 현재 세종시교육감 예비후보로 이름을 올린 사람은 임 예비후보 외에 강미애 세종미래연구소 대표, 안광식 세종교육희망연구소 대표, 원성수 총리실산하 세종특별자치시지원위원, 김인엽 국립공주대 교수, 정일화 세종교육백년대계 대표 등이다.