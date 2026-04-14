강병덕 캠프

더불어민주당 하남시장 경선에 참여했던 오후석 후보가 강병덕 후보 지지를 공식 선언했다.더불어민주당 하남시장 경선에 참여했던 오후석 후보가 강병덕 후보 지지를 공식 선언했다. 경선 이후 당내 결집 흐름이 이어지는 가운데 '원팀' 구축이 본격화되는 모습이다.오후석 예비후보는 최근 강병덕 후보 선거사무소를 방문해 "경선 결과를 겸허히 받아들이고, 하남의 미래를 위해 더 경쟁력 있는 후보를 돕기로 했다"며 "심사숙고 끝에 강병덕 후보를 지지하기로 결정했다"고 밝혔다.오 후보는 지지 배경으로 정책 방향과 비전의 유사성을 강조했다. 그는 "강병덕 후보가 제시한 하남 발전 전략과 민생 정책이 내가 구상해온 방향과 상당 부분 일치한다"며 "지금 하남에는 경험과 추진력을 갖춘 리더십이 필요하다"고 말했다.또 "개인의 정치적 선택을 넘어 민주당 승리를 위한 결정"이라며 "경선 과정에서의 갈등을 봉합하고 하나로 힘을 모아야 한다"고 덧붙였다.강병덕 후보 측도 즉각 환영 입장을 밝혔다. 강 후보는 "오후석 후보가 보여준 하남에 대한 애정과 정책 비전을 존중한다"며 "가치와 정책을 중심으로 한 연대를 통해 본선에서 반드시 승리로 보답하겠다"고 말했다. 이어 "오 후보의 주요 정책들도 적극 검토해 캠프에 반영하겠다"고 밝혔다.오후석 예비후보는 향후 강병덕 캠프에서 총괄선거대책위원장 역할을 맡고, 추미애 후보 하남 선거대책위원장으로도 활동할 예정이다. 두 후보는 향후 공동 유세 등을 통해 하남 전역에서 지지층 결집에 나설 계획이다.