유성호

▲ 한동훈 부산 북갑 출마에 '국힘 무공천' 건의한 김도읍 "3자 구도 땐 국힘 힘들어" ⓒ 유성호

김도읍 국민의힘 의원이 14일 오전 서울 여의도 국회에서 기자들과 만나 "한동훈 전 대표의 부산 북구갑 재보궐 출마로 더불어민주당과 3자 구도가 될 경우 부산시장 선거에도 부정적인 영향을 끼칠 수 있다"라며 당 지도부에 무공천을 제안했다.한동훈 전 대표의 출마가 예상되는 부산 북구갑 지역 무공천을 당 지도부에 건의한 김도읍 국민의힘 의원(4선, 부산 강서구)은 14일 "당 지도부가 답답해서 그런 것"이라고 밝혔다.김 의원은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 '국민의힘 후보로의 단일화가 아닌 무공천을 주장한 이유'를 묻는 말에 "그 방법을 배제한 게 아니다. 문제는 (더불어민주당-국민의힘-한 전 대표의) 3자 구도가 확실시되는 상황에서 당 지도부가 한 전 대표를 설득해서 민주당과 양자구도로 만들어야 하는데 그러질 않고 있다"며 이같이 말했다.김 의원은 3자 구도는 국민의힘에 불리할 뿐 아니라, 부산광역시장 선거에까지 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 우려했다. 그는 "민주당에서도 후보를 낼 것이고, 우리 당에서도 후보를 내면 3자 구도가 된다. 그럼 우리 당이 힘들 것"이라며 "이는 부산시장 선거에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다"라고 말했다.이어 "그런 어려움은 누구라도 예상할 수 있는데, 무조건 '우리는 공천을 하겠다'? 그럼 선거 결과에 대해서는 누가 어떻게 책임을 질 건가? 그게 문제"라고 지적했다. 그러면서 "정치인에겐 국민의 근심과 걱정을 덜어드리고 비전을 제시해 갈 책임이 있다. 뜻을 같이하는 범보수 세력이 단합해서 그 책임을 다하는 게 도리"라며 "당 지도부와 구성원들이 뭘 해야 할지 답은 나와 있다"라고 덧붙였다.'양자 구도를 위해 한 전 대표를 직접 만나 설득할 것인지'를 묻는 말엔 "저는 일개 당 구성원으로서 제안을 드릴 뿐"이라며 "그 일은 지도부가 판단할 문제"이라고 선을 그었다. '한 전 대표의 선거를 도울 의향'에 대한 질문에도 역시 "우리 당 후보가 나와서 3자 구도가 되면 제가 (한 전 대표를) 돕기는 어려울 것"이라고 재차 선을 그었다.'부산 북구갑 무공천 주장에 국민의힘 부산 지역 의원들의 공감대는 어느 정도인지'를 묻는 말엔 "진지하게 논의를 한 적이 없다"면서도 "지금 상황 자체가 전국적으로 좋지 않은 상황이라고 인식하고들 있다"라고 말했다. 또 하루 전인 지난 13일 국민의힘 부산 지역 의원들과의 만찬 자리에서 해당 논의는 없었다고 부연했다.'본인의 주장을 장동혁 당대표가 받을 가능성'에 대한 질문엔 "제가 드릴 말씀이 아닌 것 같다"라고 짧게 답했다.관련해 최수진 원내수석대변인은 원내대책회의 후 취재진과 만나 "저희는 부산 북구갑 자리가 비면 국민의힘 후보를 낼 것"이라며 "무공천에 대한 고려는 전혀 하고 있지 않다"라고 밝혔다. 또 "현재 그 자리는 아직 (전재수 민주당 의원이) 사퇴한 자리도 아니"라며 "(전 의원의) 사퇴 이후 (국민의힘 후보를) 발표할 예정"이라고 설명했다.최 대변인은 한 전 대표와의 단일화에 대해선 "그때 가서, 후보를 내면서는 가능할 수도 있지만 현재로서는 고려할 단계가 아니"라고 말했다. 이어 "부산 북구갑은 중요한 위치에 있다"며 "공당으로서 저희가 후보를 안 내는 건 말이 안 된다"라고 강조했다.그는 국민의힘 일각에서 무소속 출마하는 후보들을 지원하려는 움직임을 두고는 "바람직하지 않다"며 "(국민의힘 후보에게) 같이 힘을 합쳐도 될까 말까인데 무소속으로 나가는 이들은 당과 반대되는 입장을 표명하는 것 아닌가? 그걸 당에서 지원한다? 바람직하지 않다"라고 강조했다.