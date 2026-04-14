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사진 왼쪽부터 손세희 홍성군수 후보, 양승조 충남도지사 후보, 조한영 예산군수 후보.양승조
이어 13일 오후 홍성군 손세희 후보 선거사무소에서 '충남의 중심을 넘어, The 커지는 홍성'을 위한 협약을 체결했다. 5대 공동 실천 과제로 ▲대한민국 대표 식량수도 완성 ▲수도권 전철 홍성역 연장 및 광역 교통망 확충 ▲내포혁신도시 공공기관 유치 ▲서해선 경부고속선 직결(홍성~서울 40분대) ▲홍성 산업단지 우량 기업 유치를 선정했다.
양승조 후보와 조한영 예산군수 후보는 충남과 예산의 대도약을 위한 정책연대 협약을 체결했다.
5대 공동 실천 과제로 ▲내포혁신도시 공공기관 유치 ▲삽교역 역세권 개발 ▲충남방적 부지 첨단산업 창업공간 조성 ▲예산 바이오국가산업단지 조성 ▲덕산온천 관광지역 리뉴얼 및 고도화를 선정했다.
양승조 후보는 "오늘 하루 공주·홍성·예산 세 지역 후보들과 정책연대를 맺은 것은 이재명 정부의 국정 방향을 충남 현장에서 완성할 정책 벨트를 구축한 것"이라며 "도지사와 시장·군수가 원팀이 될 때 도민이 체감하는 변화가 만들어진다. 반드시 결과로 보답하겠다"고 강조했다.
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