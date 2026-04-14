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26.04.14 10:45최종 업데이트 26.04.14 10:45
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양승조(왼쪽) 충남도지사 후보와 김정섭 공주시장 후보.양승조

더불어민주당 양승조 충남도지사 경선후보가 13일 김정섭 공주시장 후보, 손세희 홍성군수 후보, 조한영 예산군수 후보와 정책연대 협약을 체결했다.

14일 선거 캠프는 "이번 릴레이 협약은 단순한 선거 연대를 넘어 도와 시·군이 하나의 팀으로 움직이는 행정을 통해 멈춘 사업을 다시 살리고 늦어진 정책을 앞당기겠다는 공동 실천의 약속이다"고 의미를 밝혔다.

양승조 후보와 김정섭 공주시장 후보는 공주와 충남의 대도약을 위한 정책연대 협약을 체결했다.

5대 공동 실천 과제로 ▲송선·동현지구 도시개발사업 차질 없는 추진 ▲KTX 공주역 활성화 ▲민자유치를 통한 도심 호스텔 조성 ▲금강(어천~죽당) 지방정원 조성 ▲계룡산 철화분청사기 문화단지 조성을 선정했다.

사진 왼쪽부터 손세희 홍성군수 후보, 양승조 충남도지사 후보, 조한영 예산군수 후보.양승조

이어 13일 오후 홍성군 손세희 후보 선거사무소에서 '충남의 중심을 넘어, The 커지는 홍성'을 위한 협약을 체결했다. 5대 공동 실천 과제로 ▲대한민국 대표 식량수도 완성 ▲수도권 전철 홍성역 연장 및 광역 교통망 확충 ▲내포혁신도시 공공기관 유치 ▲서해선 경부고속선 직결(홍성~서울 40분대) ▲홍성 산업단지 우량 기업 유치를 선정했다.

양승조 후보와 조한영 예산군수 후보는 충남과 예산의 대도약을 위한 정책연대 협약을 체결했다.

5대 공동 실천 과제로 ▲내포혁신도시 공공기관 유치 ▲삽교역 역세권 개발 ▲충남방적 부지 첨단산업 창업공간 조성 ▲예산 바이오국가산업단지 조성 ▲덕산온천 관광지역 리뉴얼 및 고도화를 선정했다.

양승조 후보는 "오늘 하루 공주·홍성·예산 세 지역 후보들과 정책연대를 맺은 것은 이재명 정부의 국정 방향을 충남 현장에서 완성할 정책 벨트를 구축한 것"이라며 "도지사와 시장·군수가 원팀이 될 때 도민이 체감하는 변화가 만들어진다. 반드시 결과로 보답하겠다"고 강조했다.

덧붙이는 글 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.
#양승조 #김정섭 #손세희 #조한영 #정책연대

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