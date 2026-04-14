연합뉴스

"지방이 살아야 나라가 산다. 어느 지역에 살든 대한민국 국민으로서 똑같은 기회를 누려야 한다."

더불어민주당 부울경(부산·울산·경남) 시장·도지사 후보가 14일 오전 경남 김해시 진영읍 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역 참배 후 노 전 대통령 동상에서 기념 촬영하고 있다. 오른쪽부터 김상욱 울산시장 후보, 김경수 경남지사 후보, 전재수 부산시장 후보.부산과 울산, 경남의 더불어민주당 광역단체장 후보들이 한데 뭉쳐 국민의힘이 중단시킨 메가시티의 복원을 약속했다. 행정통합 속도론에 반대하는 현 야당 소속 단체장들과 차별화를 보인 건데, 이들은 14일 김해 봉하마을에서 이 같은 선언을 발표했다.민주당의 부산시장·울산시장·경남도지사 후보로 확정된 전재수·김상욱 국회의원, 김경수 전 지방시대위원장은 이날 오전 고 노 전 대통령 묘역을 방문해 해양수도 부울경 메가시티 공동 출정식을 열었다. 봉하마을에 도착한 뒤 분향과 헌화를 거쳐 너럭바위 참배까지 마친 이들이 기자들 앞에 서서 꺼내든 말은 노 전 대통령의 생전 연설이었다.20년 전인 지난 2006년 지역혁신박람회 축사 등 노 전 대통령은 임기 내내 여러분 비슷한 발언을 한 바 있다. 이를 상기한 전 의원은 "대통령이 평생을 바쳐 꿈꾸셨던 세상은 아직 오지 않았다"라며 "우리는 오늘 그 정신이 깃든 이곳 봉하에서, 멈춰 선 균형발전의 심장을 다시 뛰게 하고, '제2수도권' 시대를 열어내겠다"라고 말했다.김상욱 의원은 "대한민국을 먹여 살리던 심장은 동력을 잃었고, 부울경은 기회를 잃고 꿈을 잃어가는 소멸의 땅으로 내몰리고 있다"라며 젊은이들이 떠나고 있는 지방의 현실을 지적했다. 이어 "더 이상 손 놓고 있을 수 없다. 이를 되살려낼 시간이 얼마 남지 않았다"라고 변화의 필요성을 내세웠다.김경수 전 위원장은 6.3 지방선거 의미로 다음 발언을 이어받았다. 단순히 시장과 도지사를 교체하는 선거가 아니라고 한 김 전 위원장은 "수십 년 동안 고착된 수도권 일극 체제를 깨느냐 마느냐를 결정하는 국토공간 대전환 선거"라고 규정했다. 그는 "국민의힘이 중단시킨 부울경 메가시티를 즉각 복원해 '제2수도권'이라는 더 강력한 위상으로 계승하겠다"라고 다짐했다.이재명 정부 집권 1년 만에 치러지는 지방선거에서 여당 후보들이 더 많은 권한과 예산을 가져올 수 있다는 점도 장점으로 꼽았다. 이들은 "다시 없을지도 모를 기회를 잡아야 한다"라고 호소했다. 그러면서 ▲2차 공공기관 이전 ▲대기업 투자 ▲최대 규모 예산 확보 ▲30분 생활권 교통망 등 준비한 비전도 공개했다.발언을 마친 세 명은 맞잡은 손을 번쩍 들어 올리며 '원팀' 그림도 만든 뒤 질의응답에서 함께 모인 이유를 한 번 더 부각했다. 이들은 "이재명 정부 들어서 지방 주도 성장이 예산·정책 등 국정운영의 가장 우선 순위가 됐다"라며 "그 마중물 역할을 앞장서서 하겠단 의미"라고 말했다.이런 점을 짚은 김 전 위원장은 대놓고 민감한 발언도 꺼내 들었다. 그는 박형준 부산시장, 김두겸 울산시장, 박완수 경남도지사를 겨냥한 듯 "부울경의 경우 중앙정부가 추진하는 권역별 균형발전 정책, 지원 정책을 받을 수 있는 그릇이 없다"라며 이를 해결할 이들이 민주당 후보란 점을 강조했다.전 의원도 "핵심은 뭐냐? 이를 누가 할 수 있느냐, 정부와 보조를 맞춰서 정부의 힘을 제대로 받아서 실천할 수 있는 역량과 그것을 가능하게 할 수 있는 힘이 누구에게 있는지를 시도민들이 냉철하게 판단해달라"라고 당부했다. 이들은 "메가시티도 그렇고, 행정통합도 그렇고 (현 시도지사가) 계속 엇박자를 내고 있다. 이 상황으론 대규모 지방살리기 사업을 추진할 지방정부가 되긴 어렵다"라고 비판했다.지방선거 시간표가 불과 두 달도 채 남지 않은 상황이지만, 민주당 부울경 후보들이 연대하는 자리는 계속 이어질 전망이다. 각자 선거에 공을 들이면서도 이날과 비슷하게 함께 선언을 발표하거나 공약을 제시하는 그림이 만들어질 수 있다는 것이다. 김경수 캠프 측은 "부울경 메가시티의 필요성 말하는 공동 캠페인은 기회가 있을 때마다 의기투합해 적극적으로 하게 될 것"이라고 예상했다.