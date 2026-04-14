오영훈 지사 페이스북 갈무리

오영훈 제주지사는 12일 오후 페이스북에 위성곤 의원과 함께 찍은 사진을 게재했다. 이후 위 의원도 같은 사진을 자신의 페이스북에 게재했다.제주에서는 6.3지방선거 민주당 제주지사 후보 결선 투표를 앞두고 있습니다. 당초 오영훈 현 제주지사와 문대림 의원, 위성곤 의원이 3자 경선을 치렀지만, 과반 득표자가 없어 오 지사가 탈락하고 문 의원과 위 의원이 결선 투표에서 맞붙습니다. 그런데 경선 과정에서 불거진 잡음이 결선 투표를 앞두고도 계속해서 이어지는 모양새입니다.지난 12일 오영훈 지사는 페이스북을 통해 "치열했던 경선 과정을 마치고 가벼운 마음으로 오랜 벗이자 동지인 위성곤 의원을 만났다"며 함께 찍은 사진을 공개했습니다. 아울러 위 의원을 향해 "이재명 정부의 경제·산업 정책을 설계해온 만큼 폭넓은 식견을 엿볼 수 있었다", "단 한 번도 거짓을 말하거나 도민을 배신하지 않고 10년간 묵묵히 의원회관 불을 밝혀왔다"며 "진짜 일꾼의 참모습이 도민들께 있는 그대로 다가가길 기원한다"라고 치켜세웠습니다.게시물이 올라온 지 한 시간여 뒤, 위 의원 역시 같은 사진을 게재하며 화답했습니다. 그는 "함께했던 고교 시절을 지나 치열했던 대학 시절, 최루탄 연기 속에서도 우리가 꿈꿨던 것은 오직 제주의 푸른 내일이었다"라고 적었습니다.결선 투표를 앞둔 민감한 시기에 두 사람이 만나 이처럼 끈끈한 유대감을 과시한 것은 사실상 위 후보에 대한 지지 선언으로 풀이됩니다. 지역 정가에서는 이를 기점으로 이른바 '위-오 연대'가 공식화됐다는 분석이 나옵니다.실제로 제주 정가에서는 오 지사를 지지했던 인사들이 대거 위 의원 캠프로 합류했다는 소식이 전해집니다. 이를 두고 문대림 캠프는 13일 입장문을 내 "이번 이른바 '위-오 연대'는 도민과 당원의 선택을 무력화하려는 기득권 정치의 밀실 거래이자, 제2의 관권선거로 비칠 수 있는 심각한 사안이다"라고 지적했습니다.이어 "위성곤 후보가 본경선 직후 '하나의 물줄기'를 운운하며 연대를 시사한 것은 사실상 권력에 눈이 먼 정치적 야합 선언이다"라며 "이는 민의를 배반한 정치적 거래이자, 도정 교체를 바라는 도민의 열망을 정면으로 짓밟는 행위다"라고 비판의 목소리를 높였습니다.