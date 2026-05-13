진재중

강릉의 중심을 가로지르는 남대천은 단순한 하천을 넘어 시민들의 삶을 지탱하는 젖줄이다. 이 생태하천은 자연성을 회복하고 시민과 함께 숨 쉬는 공간으로 복원되어야 한다.강릉 경포호수는 다섯 개의 달이 뜨는 석호로 잘 알려져 있다. 송강 정철은 이를 노래하며, 님의 눈동자에 비친 달, 하늘에 비친 달, 술잔 위에 비친 달, 호수에 비친 달, 그리고 바다에 비친 달이라는 다섯 개의 달을 통해 경포의 풍류와 정서를 표현했다.이러한 '다섯 개의 달'은 단순한 옛이야기가 아니라, 오늘날 강릉이 새롭게 활용할 수 있는 중요한 문화 자원이다. 초승달에서 보름달에 이르기까지 달의 변화 과정을 중심으로 보고, 걷고, 쓰고, 말하는 다양한 체험 프로그램을 통해 '달'을 하나의 이야기로 만들어갈 필요가 있다.중요한 점은 호수 위에 인공시설을 추가하는 방식이 아니라, 이미 존재하는 자연과 이야기의 가치를 최대한 살리는 것이다. 경포호와 바다, 하늘이 만들어내는 달의 풍경 자체를 콘텐츠로 삼아, 야간 경관 프로그램, 문학·예술 체험, 스토리텔링 기반 관광으로 확장해야 한다.결국 경포호의 달은 인위적으로 만들어야 할 대상이 아니라, 이미 존재하는 자연과 역사 속에서 발견하고 재해석해야 할 자산이다. 이를 통해 강릉만의 고유한 문화경관을 살리고, 지속가능한 관광 자원으로 발전시켜 나가야 한다.