김영록 후보측 제공

김영록 예비후보, 나주 청년 농업인 간담회 기념 촬영김영록 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보는 13일 농업 현장과 웹툰 제작 현장을 잇따라 찾아 청년들과 소통의 시간을 가졌다.김 후보는 민주당 통합시장 결선 투표 이틀 차인 이날 나주 소재 '머시머시' 농장을 방문해 청년 농업인 20여 명과 정책 간담회를 진행했다.농장 대표 임정아씨 등 청년 농업인들은 농업진흥기금 상환 기간 연장과 에너지 자급자족을 위한 건축물 활용 태양광 규제 완화 등을 김 후보에게 건의했다.김 후보는 이어 순천 글로벌 웹툰센터 내 웹툰제작·공급 기업인 '케나즈 스튜디오'를 찾아 현장 목소리를 들었다.이 자리에서는 지역으로 이전한 기업에 대한 지원을 확대해 달라는 의견이 접수됐다.김 후보 배우자 정라미 여사도 현장 소통 행보에 동행했다.김 후보는 "경선 마지막까지 현장 목소리를 열심히 듣고, 민생을 보듬기 위한 노력을 멈추지 않겠다"며 "시민이 원하고 대통령이 원하는 전남광주특별시장이 되도록 노력하겠다"고 말했다.한편 김 후보는 이날 냉동창고 화재로 순직한 소방관들의 빈소가 마련된 완도 장례식장을 찾았다.김 후보는 이틀 연속 빈소를 찾아 고인이 된 박승원 소방위와 노태영 소방사의 유족과 동료 소방대원들을 위로했다.김민석 국무총리도 이날 빈소를 찾아 두 소방관에게 옥조근정훈장을 추서했다.