오마이뉴스 장재완

더불어민주당 서희철 대전서구청장 예비후보.서희철 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보가 한국전력공사가 추진 중인 '신계룡-북천안 송전선로 건설사업'에 대해 전면 재검토와 사업 중단을 촉구하고 나섰다.서 예비후보는 13일 성명을 내고 "금일 제11차 입지선정위원회가 개최될 예정인 가운데, 해당 송전선로 건설은 전면 재검토돼야 한다"며 "수도권으로 전력을 공급하기 위한 송전선로가 일방적으로 대전 서구에 건설되거나 영향을 미치는 것은 결코 용인할 수 없다"고 밝혔다.그는 특히 이 사업이 수도권 산업에 전력을 공급하기 위한 구조라고 지적하며 "지역은 전력을 생산·통과시키면서도 이익은 누리지 못하는 '에너지 식민지'로 전락하고 있다"고 비판했다.또한 이재명 대통령이 강조해 온 '지산지소(地産地消)' 에너지 정책과도 배치된다고 주장했다. 서 예비후보는 "에너지 다소비 산업을 전력 생산지로 유도하는 것이 국가 전략임에도, 현재 송전선로 사업은 이를 정면으로 위배하고 있다"고 강조했다.이어 "용인 반도체 산업단지와 같은 대규모 전력 수요를 위해 전국이 부담을 떠안는 구조는 더 이상 지속 가능하지 않다"며 "지역에서는 에너지 분권과 산업 재배치를 요구하는 목소리가 높아지고 있다"고 덧붙였다.대안으로 제시되는 우회 노선이나 지중화 방안에 대해서도 "지역 반발을 회피하기 위한 임시방편에 불과하다"고 선을 그으며, 근본적인 사업 재검토 필요성을 강조했다.서 예비후보는 "새롭게 출범하는 지방정부와 중앙정부 간 충분한 숙의가 선행돼야 한다"며 "한전은 관련 논의와 사업 추진을 즉각 중단하고 원점에서 재검토해야 한다"고 촉구했다.