오마이뉴스 장재완

주정봉 민주당 대전 서구청장 예비후보.주정봉 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보가 청년을 구정의 핵심 협력 주체로 설정하고, 수당·일자리·주거를 결합한 '청년도시' 조성 공약을 내놨다.주 예비후보는 15일 정책 시리즈 '서구를 바꾸는 100가지 약속' 제6편 '꿈꾸는 청년 도시'를 발표하고 "청년이 떠나는 도시가 아니라 머무르고 돌아오는 도시로 서구를 바꾸겠다"고 밝혔다.핵심 공약으로는 '기본형 청년수당' 도입이 제시됐다. 서구 거주 24세 청년을 대상으로 분기별 25만 원, 연 최대 100만 원을 지역화폐로 지급하는 방식으로 시범 운영 후 점진 확대하겠다는 계획이다.또 청년이 일하고, 살고, 즐길 수 있는 '직·주·락(織·住·樂) 문화선도 산업단지' 조성도 추진한다. 기존 산업단지를 청년 정착형 생활 거점으로 전환하고, 기숙사형 오피스텔과 장기임대주택을 확충해 주거와 일자리를 동시에 해결하겠다는 구상이다.청년 일자리 확대를 위해서는 공공기관 지역인재 의무 채용 비율을 현행 30%에서 50%까지 높이도록 제도 개선을 추진하고, 서구 산하 기관 채용 시 지역 청년 가산점도 강화하겠다고 밝혔다.주거 안정 대책도 포함됐다. 이사비는 최대 40만 원, 월세는 월 20만 원씩 최대 12개월 지원하며, 생활필수품을 담은 '웰컴 키트'도 제공할 예정이다. 재원은 국토교통부 사업과 연계하고 자체 예산을 보완 투입하는 방식으로 마련한다는 설명이다.이와 함께 대중교통비 절감을 위한 '청년 기후동행카드' 지원, 공유킥보드 전용 주차구역 조성, 친환경·업사이클링 분야 창업 지원 등 생활 밀착형 정책도 함께 제시됐다.주 예비후보는 "단순한 주거 지원을 넘어 일자리와 생활 인프라를 결합한 패키지 정책이 필요하다"며 "AI 기반 교육환경 구축 등과 연계해 청년이 찾아오는 도시, 머무는 도시를 반드시 만들겠다"고 강조했다.