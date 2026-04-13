최창열(충청24시뉴스)

백성현 전 논산시장이 13일 오후 논산시선거관리위원회를 방문해 논산시장 후보 등록을 하고 있습니다백성현 전 논산시장이 13일 오후 2시 시장직을 전격 사퇴하고 제9회 전국동시지방선거 논산시장 후보 등록을 마치며 재선 도전을 공식화했다.이날 후보 등록 직후 진행된 인터뷰에서 백 전 시장은 "논산을 대한민국에서 가장 가치 있는 도시로 만들고 싶다"며 "그 변화의 완성을 위해 다시 한번 시민의 선택을 받겠다"고 밝혔다.백 전 시장은 이번 재선 도전의 의미를 네 가지로 정리했다. 첫째, 국방산업 기반을 통한 지역 가치 상승의 '중간 평가' 성격이다. 그는 논산의 전략 산업으로 추진해온 국방산업 정책이 본궤도에 올랐다고 강조했다. 둘째, 행정 신뢰의 지속성이다. 투자자들이 안심하고 지역에 투자할 수 있는 환경을 유지하는 것이 중요하다고 밝혔다. 셋째, 2027년 논산세계딸기산업엑스포의 성공적 개최다. 그는 "엑스포는 논산이 세계로 도약하는 상징적 프로젝트"라며 완수를 강한 의지로 제시했다. 넷째, 변화의 책임 완수다. "논산 변화의 출발점에 섰던 만큼 끝까지 책임지는 시장이 되겠다"는 점을 분명히 했다.백 전 시장은 재임 기간을 돌아보며 "가치 있는 논산, 소득 있는 삶, 양질의 일자리 창출을 통해 소멸 위기 극복에 집중해왔다"고 강조했다.이어 "정직한 행정과 속도감 있는 정책 추진으로 시민이 체감하는 변화를 만들어왔다"며 "앞으로도 시민의 뜻을 담는 넉넉한 행정을 펼치겠다"고 밝혔다.백 전 시장은 후보 등록 직후 지역 어르신들을 찾아 인사를 드리고, 부모 산소를 참배하는 등 민심 행보에 나섰다.이날 현장에는 백경화 비례대표 예비후보와 문지희 시의원 예비후보 지지자들도 함께하며 세 결집 분위기를 보였다.백성현 전 시장의 전격 사퇴와 출마 선언으로 논산시장 선거는 본격적인 경쟁 국면에 돌입했다.특히 '성과 완성론'을 내세운 재선 도전과 '권력 견제론'이 맞붙는 구도가 형성될 가능성이 커지면서 지역 정치권의 긴장감도 높아지고 있다.지역 정가에서는 "현직 프리미엄을 내려놓고 배수진을 친 승부수"라는 평가와 함께 "국방산업·엑스포 등 핵심 사업 성과가 최대 변수로 작용할 것"이라는 분석이 나온다.