양승조

13일 용혜인 기본소득당 대표와 더불어민주당 양승조 예비후보가 충남의 미래를 바꿀 전략적 정책 연대를 선언했다.13일, 천안시청 브리핑룸에서 '기본소득 정치의 아이콘' 용혜인 기본소득당 대표와 더불어민주당 양승조 충남도지사 예비후보가 충남의 미래를 바꿀 전략적 정책 연대를 선언했다.양승조 후보와 용혜인 대표는 이날 정책협약식을 갖고, 이재명 정부의 핵심 국정 철학인 '기본사회'를 충남에서 선도적으로 모델링하기 위한 4대 핵심 정책 공동 추진을 약속했다.가장 눈에 띄는 대목은 '농어촌기본소득'의 전면 도입이다. 양 후보와 용 대표는 이재명 정부의 농어촌기본소득 시범사업을 넘어, 오는 2027년부터 충청남도 내 모든 농어촌 지역에 기본소득을 선도적으로 도입하기로 합의했다. 이는 농어촌 소멸 위기를 극복하고 도민의 보편적 권리를 보장하는 '기본사회 충남'의 핵심 동력이 될 전망이다.또한, 두 사람은 AI, 자동차, 디스플레이 등 충남형 5대 첨단산업에 투자하는 '산업혁신투자기금'을 설치하고, 여기서 발생하는 수익을 주민에게 배당하는 '이익공유제'를 마련하기로 했다. 재생에너지 전환 과정에서도 주민참여제를 도입해 에너지 전환의 이익이 특정 기업이 아닌 도민 모두에게 돌아가는 구조를 만들기로 뜻을 모았다.용혜인 대표는 "양승조 후보가 걸어온 길은 이미 우리 기본소득당이 지향하는 가치와 맞닿아 있다"며 "풍부한 행정 경험을 가진 양 후보와 젊고 혁신적인 기본소득당의 아이디어가 결합한다면, 본선에서 김태흠 지사를 압도하고 충남의 확실한 승리를 가져올 것"이라고 강조했다.양승조 후보는 "용혜인 대표와의 이번 협약은 단순한 선거 연대를 넘어, 충남을 대한민국 기본소득 운동의 메카로 만들겠다는 강력한 의지의 표현"이라며 "이재명 대통령과 함께 '사회연대경제원' 설립 등 민주당의 가치를 충남에서 결과로 증명해 보이겠다"고 화답했다.양승조 후보는 3월 30일 사단법인 기본사회 충남광역본부와 당선 즉시 도지사 직속 충남기본사회위원회를 설치하기로 합의했다. 행복키움수당 만 5세까지 확대, 여성행복바우처 부활, 농어민수당 개별 지급 등 이재명 정부의 기본소득 정책 기조에 발맞춰 충남형 기본 소득 체계를 단계적으로 구축할 방침이다.