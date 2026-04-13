최주혜

- 충남도 다르지 않았다. 이곳도 아직 박수현 의원 대 양승조 전 지사의 경선이 진행 중인데, 누가 나오든 이미 공천이 확정된 국민의힘 김태흠 현 지사에게 승리한다는 결과가 나왔다. 박수현 51%-김태흠 34%, 양승조 52%-김태흠 33%.- 그런데 충남은 조금 더 지역별로 살펴볼 필요가 있다. 2025년 대선 당시 이재명 대통령은 충남 전체에선 47.68%를 득표, 김문수 후보를 6만 1천여표 차이로 따돌렸는데 천안, 아산, 당진 등 상대적으로 인구가 많은 지역에서 크게 승리한 덕분이었다. 천안과 아산, 당진에서 이재명 대통령은 37만 7203표, 김문수 후보는 29만 7240표로 8만 표 가까이 차이 난 반면, 나머지 지역을 합했을 때는 이재명 대통령 28만 4113표, 김문수 후보 30만 2868표로 이 대통령이 1만 8천여표 뒤졌던 것.- 세계일보-갤럽 조사에서도 1권역(천안시 일원), 2권역(아산시·당진시), 3권역(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군), 4권역(계룡시·공주시·논산시·금산군·부여군·청양군)으로 나눠서 살펴보면 민주당 후보는 1, 2, 4권역에서 모두 50%를 넘겼고, 김태흠 지사는 20%대 후반에서 30%대 초반을 기록했다. 그런데 3권역만 박수현 44%-김태흠 42%, 양승조 50%-김태흠 38%로 김태흠 현 지사가 좀더 추격하는 모양새였다. 여기는 김태흠 지사의 전 지역구이자 장동혁 대표의 현 지역구(보령시·서천군)가 있는 곳이기도 하다. 다만 도 전체에선 민주당 후보가 누구든 이기는 것으로 나왔다.- 민주당 지지층의 투표 의향도 강하게 나타났다. 전체 응답자 가운데 '반드시 투표할 것'이란 비율은 70%에 달했는데, 이들은 박수현 의원이든, 양승조 전 지사든 50% 이상 지지하고 있었다. '아마 투표할 것'이라는 소극적 투표의향에서도 민주당 후보가 강세였다(박수현 42%-김태흠 35%, 양승조 51%-김태흠 33%).