최주혜
- 지난달 경남도지사 선거 판세
를 살펴봤을 때, 선거 승리를 위해 반드시 잡아야 하는 곳으로 창원, 김해, 양산, 진주, 사천을 꼽았다. 이번 여론조사에서 김경수 후보가 특히 열세를 보였던 3권역이 이 가운데 진주가 포함된 지역. 진주는 창원, 양산과 함께 경남도지사 선거 적중률 100%를 기록했던 곳이기도 한데, 과연 이번 선거에선 다른 흐름으로 갈지가 관점 포인트.
- 무엇보다 최대 승부처는 가장 인구 수가 많은 창원시가 될 분위기다. 이 지역 여론조사 결과는 김경수 45%-박완수 40%로 박빙. 모름/무응답과 없음의 비율도 14%에 그친 상황이라 각 지지층이 한 명이라도 더 투표하느냐에 승부가 좌우되는 셈이다.
- 이번 조사에선 투표 의향도 물었는데, 경남 전체 유권자 중에서 '반드시 투표하겠다'는 적극 투표층의 49%는 김경수 후보를, 42%는 박완수 후보를 지지했고, '투표하지 않을 예정이거나 투표하지 않겠다'고 답한 이들 중에는 23%가 김경수 후보를, 36%가 박완수 후보를 지지하는 것으로 나타났다.
# 중원의 마음도... 대전·충남 모두 민주당 우위
- 이날 나온 여론조사에는 그간 잘 다뤄지지 않았던 지역도 포함됐는데 바로 대전과 충남. 통합 문제 때문인지 한동안 관련 여론조사가 드물었는데 이번 결과를 보면, 역시나 민주당의 압승 분위기다. 이 지역들은 국민의힘은 현역 단체장들을 단수공천했지만, 민주당은 아직 경선 중이다.
- 먼저 대전, 장철민 51%-이장우 29%, 허태정 55%-이장우 28%로, 장철민 민주당 의원이 후보가 되든, 허태정 전 시장이 후보가 되든 이장우 현 시장을 크게 압도하고 있었다. 민주당 후보들은 70세 이상을 제외한 전 연령층에서도 이 시장을 앞섰다. 특히 50대가 민주당 후보를 '쎄게' 밀어주는 것으로 나타났다(가상대결 각각 장철민 73%, 허태정 78%). 민주당 대전시장 최종 후보는 13일 오후 6시 15분에 발표된다.