전문학

전문학 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보.전문학 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보가 주거와 교통을 아우르는 생활밀착형 공약을 제시하며 '스마트 포용도시 서구' 비전을 내놨다.전 예비후보는 13일 주거·교통 분야 정책공약을 발표하고 "둔산 신도시 노후화와 신·원도심 간 인프라 격차를 동시에 해결해야 할 시점"이라며 "단순 개발이 아닌 공간 복지를 통해 어디서나 고품격 생활을 누리는 서구를 만들겠다"고 밝혔다.핵심 공약으로는 '노후도시지원단' 신설을 통한 재건축·재개발 가속화가 제시됐다. 구청장 직속 조직으로 운영되는 지원단을 통해 안전진단 완화, 용적률 상향 등 관련 절차를 패스트트랙으로 추진하고, 전문가 자문단을 통해 사업성 분석과 갈등 조정도 지원한다는 구상이다.또 학령인구 감소로 생긴 학교 유휴공간을 활용해 수영장, 도서관, 늘봄센터 등을 결합한 '생활밀착형 SOC'로 전환하겠다고 밝혔다. 학생 안전을 고려한 별도 출입체계와 스마트 보안 시스템을 갖춰 주민과 학생이 함께 사용하는 복합 거점 공간으로 조성한다는 계획이다.교통·주차 분야에서는 AI와 IoT를 활용한 '지능형 주차 시스템'을 도입해 주차난 해소에 나선다. 실시간 주차 정보 제공과 공유주차 서비스, 민간 주차장 개방 인센티브 등을 통해 도심 주차 효율을 높이겠다는 것이다.아울러 도시철도 2호선 트램 개통에 맞춰 '내 집 앞 이음정거장'을 조성하고, 타슈·공유차·버스가 연계되는 통합 환승체계를 구축하겠다고 밝혔다. 정거장과 주거지를 연결하는 보행로에는 무장애 설계와 스마트 보안등을 적용해 교통약자 이동 편의도 강화할 방침이다.이밖에 마을 도서관을 카페형 라운지와 공유오피스를 갖춘 '복합거실'로 전환하고, 관저문화파크와 가수원역 역세권 복합단지 조성을 통해 지역 균형발전과 신성장 거점을 확보하겠다는 계획도 포함됐다.전 예비후보는 "주거와 교통은 시민 삶의 질을 좌우하는 기본권"이라며 "주민이 결정하고 혜택을 함께 누리는 '기본사회 1번지 서구'를 반드시 실현하겠다"고 강조했다.