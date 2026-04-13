울산시의회

조국혁신당 울산시당 황명필 시당위원장이 13일 시의회 프레스센터에서 울산시장 출마선언을 하고 있다.조국혁신당 황명필 울산시당위원장이 13일 울산광역시장 출마를 선언했다. 민주당 김상욱, 진보당 김종훈 vs.국민의힘 김두겸, 무소속 박맹우 구도에서 민주진보 후보의 수가 하나 더 늘었다.황명필 시당위원장은 이날 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "민주진보 진영 후보 중 가장 큰 교집합을 담고 있다"라며 "따라서 가장 강력한 합집합을 만들 수 있기 때문"이라고 출마 배경을 밝혔다. 또한 "민주진보진영이 모을 수 있는 모든 표를 모아 6.3 지방선거에서 국힘제로를 달성하기 위해서"라고 주장했다.후보단일화에 대해서는 "민주당 김상욱 의원, 진보당 김종훈 후보와 함께 3인이 멋진 선의의 경쟁을 펼치자"라고 제안했다.이어 "치열한 정책 토론을 통해 시민들께 평가 받는 장을 만들고, '역시 국민의힘 하고는 차원이 다르네'라는 평가를 받을 것을 기대한다"라며 "민주진보진영의 세 후보가 치열하게 정책을 토론하고 시민들께 평가받는 장을 만들자고 제안한다"라고 강조했다. 또한 "더 나은 정책을 공유하고 절차탁마(배우고 익힘)하여 울산의 밝은 미래를 설계하는 감동적인 단일화로 본선에서 승리하는 역할을 할 것"이라고 밝혔다.한편 황 시당위원장은 이스라엘의 전시 인권침해를 지적한 이재명 대통령 발언 관련 "국민의힘이 과도하게 반발하며 자국 대통령을 모욕하고 있다"라며 "영국, 프랑스, 캐나다, 일본 등 다수의 국가가 이스라엘 규탄 성명을 냈는데 이게 무슨 헛발질이냐"라고 국민의힘을 비판했다.그러면서 "정치에는 진보와 보수가 다 필요하지만 국익보다 당리당략을 앞세우는 극우 정당은 쓸모가 없다"라며 "국민의힘이 이번 선거에서 참패하고 완전히 사라져야 상식적인 보수가 재건될 수 있을 것이며, 영남에서 그 일을 해내기 위해서는 모든 상식적인 민주진보세력이 함께 해야 한다"라고 밝혔다.특히 황 시당위원장은 "현재 여론조사를 보면 부산과 대구는 민주당이 오차범위 밖에서 앞서는데 울산과 경남은 압도하지 못하고 있다"라며 "(지금까지 사례상) 민주진보 진영이 다함께 힘을 모아야 승리할 수 있다. 저는 시민들이 고민 후에 선택하실 수 있는 가장 좋은 카드라 생각하기에 출마를 보고드리는 것"이라고 밝혔다.