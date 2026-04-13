울산시의회

울산시민연대 등 지역의 시민사회단체들이 13일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 울산시장 후보들에게 지방선거 정책제안으로 울산형 통합돌봄을 촉구하고 있다.울산지역 23일 노동시민사회단체와 진보정당들이 13일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고▲울산사회서비스원 정상화로 공공 돌봄 강화 ▲시장 직속 '울산형 통합돌봄 담당관' 신설 ▲통합돌봄 전담 인력 확충 ▲돌봄 재정 구조 개편 ▲통합돌봄 서비스 체계 구축 ▲돌봄 노동 환경 개선을 시장후보들에게 정책제안했다.이들은 "울산시장 후보들은 돌봄 정책에 대한 입장을 분명히 밝히고, 공공 중심 돌봄체계를 공약하며 그 책임을 분명히 해야 한다"며 "시민여러분도 이 변화에 함께 달라"고 요청했다.이들은 "2026년, 지역사회 통합돌봄이 전국적으로 시행되었지만 울산의 현실은 통합돌봄 전담 인력이 시 3명, 구·군 평균 4명 수준에 불과하며 정책을 총괄할 조직도 없다"라며 "이 상태로 통합돌봄이 제대로 작동할 수 없다"라며 이같이 요구했다.이들은 "돌봄은 이미 개인의 문제가 아니라 우리 사회가 함께 책임져야 할 사회적 과제가 되었다"라며 "그런데 울산의 선택은, 공공 돌봄을 강화하기는커녕 사회서비스원을 약화시키고 대규모 민간위탁을 추진했고 그 결과, 돌봄 수요는 늘어났지만 공공의 책임은 사라졌다"라고 지적했다.이어 "지금 울산의 돌봄은 '통합'이 아니라 '분절'"이라며 "의료 따로, 복지 따로, 주거 따로 움직이고 있다"라고 지적했다. 또한 "부처도 따로, 구·군도 따로"라며 "이 구조로는 누구도 제대로 돌볼 수 없다"라고 덧붙였다.그러면서 "지방선거에 울산 시민의 삶을 책임지겠다고 나선 시장후보에게 위의 요구사항을 촉구한다"라고 밝혔다.한편 돌봄 대책 요구에 동참한 단체는 건강사회를위한약사회 울산지부, 공공운수노조 울산지역본부, 노동당울산시당, 대안문화공간 품&페다고지, 민주노총 울산지역본부, 어린이책시민연대 울산지회, 울산대학교 민주동문회, 울산민예총, 울산부모교육협동조합, 울산불교환경연대, 울산새생명교회, 울산시민연대, 울산여성의전화, 울산인권운동연대, 울산장애인부모회, 울산환경운동연합, 울산iN아이쿱생협, 울산NGO, 정의당울산시당, 진보당울산시당, 책빵자크르, 평화통일교육센터, 함께 꾸는 꿈 노옥희재단 등이다.