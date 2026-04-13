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김순호 구례군수가 13일 전남 구례군수 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.김순호 예비후보 제공
김순호 구례군수가 13일 전남 구례군수 예비후보 등록을 하고 본격적인 선거에 돌입했다.
김 예비후보는 이날 출마 선언을 통해 "구례의 중단 없는 도약을 위해 다시 한번 군민 앞에 섰다"며 "검증된 실력으로 '관광객 1천만 시대'를 열겠다"며 출사표를 던졌다.
이어 그는 ▲대한민국 최초 '관광 특례군' 지정 ▲30분대 광역 교통망 완성 ▲자립 경제 구례 실현 등 3대 핵심 비전도 발표했다.
김 예비후보는 "경험은 배신하지 않으며 해본 사람이 더 잘할 수 있다"며 "1조 5000억 원 규모의 양수발전소 유치 등 구례의 명운이 걸린 대형 사업들을 시작한 본인이 책임지고 끝까지 완성하겠다"고 말했다.
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