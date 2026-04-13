김순호 예비후보 제공

김순호 구례군수가 13일 전남 구례군수 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.김순호 구례군수가 13일 전남 구례군수 예비후보 등록을 하고 본격적인 선거에 돌입했다.김 예비후보는 이날 출마 선언을 통해 "구례의 중단 없는 도약을 위해 다시 한번 군민 앞에 섰다"며 "검증된 실력으로 '관광객 1천만 시대'를 열겠다"며 출사표를 던졌다.이어 그는 ▲대한민국 최초 '관광 특례군' 지정 ▲30분대 광역 교통망 완성 ▲자립 경제 구례 실현 등 3대 핵심 비전도 발표했다.김 예비후보는 "경험은 배신하지 않으며 해본 사람이 더 잘할 수 있다"며 "1조 5000억 원 규모의 양수발전소 유치 등 구례의 명운이 걸린 대형 사업들을 시작한 본인이 책임지고 끝까지 완성하겠다"고 말했다.