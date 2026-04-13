유성호

조국 조국혁신당 대표가 13일 오전 서울 여의도 국회 본관 앞 농성장에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.한편, 조국 조국혁신당 대표는 이날 최고위원회 회의에서 "청년 정치의 진입 장벽을 낮추기 위해서 청년 후보들에게는 당 심사비와 후보 때 선관위 기탁금을 면제하고, 선거 자금을 상당 부분 지원할 예정"이라고 밝혔다.조 대표는 "최근 (6·3 지방선거를 위해) 전국 곳곳을 돌고 있는데 수도권이나 광역·특례시를 제외하고 청년이 잘 보이지 않았다"면서 "조국혁신당은 청년이 맡을 자리는 지도부가 아닌 청년이 스스로 뽑도록 하겠다"고 약속했다.이어 "당은 물론 지방 정부와 의회, 정책 협의체와 각종 위원회 청년 참여 비율을 신설·확대할 것이다. 그러면 정치 입문을 결심하는 청년도 늘 것"이라며 "지방 정부 예산에서 3% 정도 일정 비율을 청년 참여 예산으로 별도 편성하고 청년이 직접 예산 우선순위를 설정하도록 하겠다"고 말했다.이어 "주요 공공 사업과 정책 추진 과정에서 청년 참여를 법적으로 보장하는 청년 정책 공동 설계제를 도입해야 한다"면서 "추후 중앙 정부에서도 같은 방식으로 청년 참여와 결정 범위를 넓혀야 한다"고 요구했다.